Niebawem rozpocznie się sezon jarmarków świątecznych, których historia sięga aż 1298 roku. W związku z tym amerykańska stacja CNN przygotowała ranking najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych na świecie. Nie zabrakło w nim polskiego akcentu, bowiem wyróżnienie trafiło m.in. do jednego z miast z naszego kraju, które zostało docenione za wyjątkowy klimat, towarzyszący temu wydarzeniu. Jesteście ciekawi, które miasta mogą pochwalić się najpiękniejszymi jarmarkami? Jeśli tak, to zapraszamy do naszej galerii, w której będziecie mogli zobaczyć wyróżnione miejsca.

