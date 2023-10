Planujesz Święta lub Sylwestra w Zakopanem? Możesz przeżyć koszmar przez oszustów!

Oszuści wykorzystują Polaków planujących Sylwestra i Święta w Zakopanem! Policja alarmuje i poucza, jak ustrzec się przed atakiem naciągaczy

Zakopane to od wielu, wielu lat jedno z ulubionych miejsc wypoczynku Polaków. Szczególnie Sylwester pod Tatrami, a coraz częściej również Boże Narodzenie, to kusząca opcja na urlop dla licznych turystów. Ale uwaga! Oszuści także doskonale o tym wiedzą i już zacierają ręce z myślą o nadciągającym sezonie zimowego wypoczynku. Mają swój coraz bardziej popularny sposób na oszukiwanie Polaków i wyciąganie od nich pieniędzy. Policja bije na alarm! O co chodzi? Otóż naciągacze wykorzystują fakt, iż bardzo często rezerwujemy noclegi przez internet. Zakładają fałszywe witryny rzekomych obiektów noclegowych i sprzedają pobyty w nie istniejących domkach, pensjonatach i hotelach. Oszukana osoba rezerwuje pobyt i wpłaca pieniądze, a gdy przyjeżdża do Zakopanego, okazuje się, ze pod wskazanym adresem nie ma żadnego obiektu noclegowego.

Przedpłata to normalna rzecz, ale jej forma powinna dawać do myślenia. Sprawdzaj też informacje o kwaterze w sieci

Oto policyjny poradnik dla turystów, który pomoże ustrzec się naciągaczy na fałszywe kwatery:

"Z przedpłat niestety nie da się zrezygnować, jednak są inne sposoby, żeby nie dać się oszukać.• należy przede wszystkim sprawdzić, czy hotel i pensjonat w rzeczywistości istnieją. Jeśli jest podany jedynie telefon komórkowy, sprawdźmy, czy istnieje też jakiś numer stacjonarny i zadzwońmy na niego. Zawsze też zachowujmy całą dokumentację związaną z transakcją. Przelewy, e-maile, które wysyłaliśmy do osoby oferującej nocleg, i te, które od niej dostaliśmy. To wszystko może pomóc w ustaleniu sprawcy oszustwa;• zawsze jedź w sprawdzone miejsca, wymień się doświadczeniami ze znajomymi, podpytaj, jakie noclegi polecają - to najsprawniejsza metoda sprawdzenia rzetelności kwatery;• przeglądaj internet i sprawdź, czy dany obiekt noclegowy ma swoją stronę, od kiedy ta strona istnieje i czy ogłasza się również na innych serwisach noclegowych;• poczytaj na forach internetowych opinie, jakie ma kwatera - ich brak powinien wzbudzić twoje podejrzenia;• jeśli obiekt działa legalnie to powinien być zarejestrowany w miejscowym Urzędzie Miasta, dlatego należy sprawdzić, o ile to możliwe, czy dana placówka w ogóle istnieje;• podejrzanie niska cena powinna od razu wzbudzić naszą czujność. Oszuści z reguły próbują zebrać jak najwięcej zaliczek od potencjalnych klientów, dokonują rezerwacji widmo często w tym samym terminie i uciekają z pieniędzmi;• warto sprawdzić, czy w ogłoszeniu znajdują się wszystkie najpotrzebniejsze informacje, czyli numery telefonów, adres miejsca noclegowego, adres e-mail, strona www oraz dane kontaktowe właściciela jego imię i nazwisko. Jeśli ktoś dając swoje ogłoszenie robi wszystko, by pozostać jak najbardziej anonimowym, to musimy się zastanowić, czy warto ryzykować;• zaliczkę wpłacaj jedynie na konto bankowe z właściwymi danymi. Każda propozycja alternatywnych form przelania zaliczki (np. Western Union) powinna wzbudzić nasze podejrzenia. Po wpłaceniu zaliczki należy zachować dowód wpłaty oraz historię e-maili"

