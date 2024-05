Matura 2024: Język polski banalnie prosty? Mamy komentarze uczniów

Rozpoczął się maturalny maraton! 7 maja uczniowie mierzą się z językiem polskim. Od wczesnych godzin porannych śledzimy najważniejsze wydarzenia, związane z maturą z polskiego. Nasi dziennikarze pytali o wrażenia tych, którzy walczą o wymarzone wyniki. Jak się okazuje, dominują pozytywne emocje. Wygląda na to, że matura zaskoczyła... łatwym arkuszem! Jeden z naszych rozmówców zwrócił uwagę na ciekawe pytanie.

- Chodziłem do klasy matematycznej, ale z polskim też nie miałem nigdy problemu. Trzeba było trochę czasu poświęcić na przygotowanie się do egzaminu, przypomnieć sobie lektury, czy cytaty. Uważam, że w tym roku część pisemna była dużo łatwiejsza niż testy. Napisanie rozprawki było dość proste w porównaniu, do pytania w teście o Księgę Koheleta - powiedział nam Marcin Storoniański z II LO im. W. Broniewskiego w Koszalinie. Więcej komentarzy maturzystów znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z maturzystami.

Matura język polski 2024: Pojawiły się przecieki? Te hasła dają do myślenia

Matura 2024 z polskiego zaskoczyła! "To jakiś żart"

- Dzisiejsze tematy były moim zdaniem łatwe. Pisałam „Bunt i konsekwencje dla człowieka”. W przyszłości chcę studiować kryminologię. Liczę, że zdobędę co najmniej 70% - powiedziała naszemu reporterowi Julia Langowska z Ostródy.

Pozytywne emocje dominują również na X (dawniej Twitter). Niektórzy użyli mocnych słów. - Wyszedłem po 2h albo było za łatwo albo przej**alem maturę - napisał Azael. - Ta matura z polaka to jakiś żart XD - dodał kolejny z użytkowników, wykorzystujący znaną i lubianą emotkę.

- Zaskoczyło mnie pytanie z "Przedwiośnia. Z zamkniętych było najtrudniejsze - wspomina jedna z uczennic I LO w Toruniu. - Arkusz raczej przyjazny uczniom. Wybrałam temat o buncie. Nastawienie mam dobre, jest delikatny stresik przed rozszerzeniami - dodaje kolejna.

- Ogólnie poszło dobrze. Tematy były proste, nic szczególnie wymagającego, niemożliwego do napisania. Z odrobiną przygotowania to będzie wynik powyżej 70% - wspomina rozmówca naszej dziennikarki z Torunia. - Polski był przedmiotem, który mnie troszkę przytłaczał, ale teraz czuję już wakacje - podsumował kolejny z maturzystów z I LO w grodzie Kopernika.

