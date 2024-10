"Robertowi wyrządzono straszną krzywdę". Obrońca będzie walczył o odszkodowanie dla Roberta J.

Sprawa "Skóry". Obrońca Roberta J.będzie walczył o odszkodowanie dla swojego klienta

To wielki sukces obrońców Roberta J.! Oskarżony o brutalną zbrodnie sprzed lat przesiedział w areszcie śledczym rekordowo długi czas. Był najdłużej odseparowanym więźniem bez prawomocnego wyroku sądu w historii polskiego sądownictwa. W czwartek ( 31. października) opuścił salę sądową jako wolny człowiek.

Wyrok był zaskoczeniem dla opinii publicznej, ale uczestniczący w rozprawach apelacyjnych słuchacze, dziennikarze i publiczność już od momentu przesłuchania światków incognito, na podstawie których zapadł wyrok skazujący w sądzie pierwszej instancji, mieli głębokie przeświadczenie, że to jedyna możliwość. Przypomnijmy, podczas procesu w sądzie okręgowym cały materiał dowodowy, w tym zeznania świadków incognito został, na wniosek prokuratora, utajniony. Dopiero teraz mogliśmy poznać treść zeznań, bo Sąd Apelacyjny skorzystał z prawa do poszerzenia materiału dowodowego i przesłuchał dwie sąsiadki Roberta J. w sposób jawny. Treść zeznań kobiet zszokowała wszystkich. Pierwsza z nich miała widzieć Roberta J. z kobietą przez kilka sekund na klatce schodowej, była wtedy niespełna siedmioletnią dziewczynką. Mimo iż od spotkania minęło 25 lat precyzyjnie podawała ubranie i wizerunek kobiety oraz uparcie twierdziła, że była to zamordowana Katarzyna Z. Jej zeznania różniły się jednak od tych, które składała wcześniej, gubiła się w tym co mówiła, często nie potrafiła odpowiedzieć na pytania składu sędziowskiego. Drugi z istotnych świadków incognito okazał się być matką, pierwszej z kobiet. Opisywała to samo spotkanie na klatce schodowej, o którym mówiła jej przedmówczyni, z tą różnicą, że jeszcze bardziej gubiła się w zeznaniach, a na koniec stwierdziła, że zasadniczo to niczego nie jest pewna.

- Dzisiaj na sali sądowej Sądu Apelacyjnego zatriumfowała sprawiedliwość. Ta sprawiedliwość rozliczyła niesłuszny, krzywdzący, bo skazujący człowieka niewinnego wyrok sądu pierwszej instancji. W świetle oceny materiału dowodowego, to, co obrona od początku powtarzała, wyrok taki nie miał prawa zapaść - powiedział po ogłoszeniu wyroku mecenas Łukasz Chojniak, obrońca Roberta J..

Jak dodał mecenas Chojniak, jego zdaniem sprawiedliwości nie stało się jeszcze z dość.

- Przez siedem lat człowiek niewinny był pozbawiony wolności w warunkach aresztu śledczego, przez dekady to państwo niszczyło tego człowieka, prowadziło wszystkie możliwe czynności przeciwko niemu za nic mając konieczność wyjaśnienia sprawy. Chodziło tylko o to, żeby kazać człowieka niewinnego. Dzisiaj chce wezwać pana prokuratora generalnego Adama Bodnara oraz prokuratora krajowego Dariusza Korneluka: jeśli leży im na sercu dobro wymiaru sprawiedliwości, praworządność o niezwłoczne wyjaśnienie sprawy. jak było możliwe, że za grube miliony prowadzono postępowanie przeciwko człowiekowi niewinnemu, ukierunkowane przeciwko niemu, postępowanie, które miało na celu wyłącznie przypisanie z góry upatrzonemu, niewinnemu człowiekowi sprawstwa i winy? - dodaje.

Czwartkowy wyrok to wielki porażka prokuratora Piotra Krupińskiego, który od medialnego zatrzymania utrzymywał, że to Robert J. jest mordercą Katarzyny Z.. Proces trwał wiele lat, pochłonął setki mionów złotych, a kosztami został obciążony Skarb Państwa. Robert J. nigdy nie przyznał się do winy. Opanowany i skupiony uczestniczył w każdej rozprawie. Na zakończenie przewodu sądowego zabrał głos mówią: Jestem niewinny. Nie jestem bestią!