Ruszył proces autora podręcznika do HiT. Profesor nie stawił się na rozprawie

W Krakowie rozpoczął się proces wobec prof. Roszkowskiego

We wtorek przed krakowskim sądem okręgowym rozpoczął się proces cywilny prof. Roszkowskiego i wydawnictwa Biały Kruk. Powodowie – rodzina dziecka poczętego przy pomocy metody in vitro – uważają, że we fragmencie podręcznika do HiT był fragment – jak ocenili powodowie – „stygmatyzujący” dzieci poczęte przy pomocy metody in vitro.

W ocenie CMWP w postępowaniu zachodzi zagrożenie naruszenia praw prof. Wojciecha Roszkowskiego, a także pozwanego Wydawnictwa - podało SDP.

Według SDP "media utrwaliły bowiem w oczach odbiorców obraz publikacji, jako krytykującej metodę zapłodnienia in-vitro, podczas gdy słowa o in-vitro nie padły w treści tejże publikacji. Mimo to zarówno profesor Roszkowski, jak i wydawca podręcznika Historia i teraźniejszość czyli wydawnictwo Biały Kruk stali się stroną co najmniej kilku postępowań z zakresu ochrony dóbr osobistych, wytoczonych przez osoby prywatne".

Jak podkreśliło SDP, zaistniałą sytuację przyjmuje z najwyższym niepokojem.

Trudno bowiem uznać za prawidłową sytuację, w której znaczna część opiniotwórczych tytułów prasowych włączyła się, albo wręcz bezpośrednio przeprowadziła medialny atak przeciwko autorowi podręcznika oraz wydawnictwu, wykazując się przy tym nieznajomością treści poddawanego krytyce tekstu (bądź próbując go interpretować bez zrozumienia istoty rzeczy) i tym samym nie zachowując wymaganej szczególnej staranności - poinformowało SDP.

Według stowarzyszenia, "znaczna część dziennikarzy oraz zatrudniających ich ośrodków medialnych wykazała, że nie jest zdolna do obiektywnej analizy ani rzeczowej krytyki".

Rodzina dziecka poczętego metodą in-vitro wytoczyła proces cywilny profesorowi Roszkowskiemu

Kamil Mieszczankowski i jego rodzina wytoczyli prof. Roszkowskiemu i Białemu Krukowi proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych za fragmencie w podręczniku do HiT: "Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju produkcję? Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej". W drugiej, poprawionej wersji książki nie ma już tego fragmentu.

Powodowie domagają się publicznych przeprosin i zadośćuczynienia.

