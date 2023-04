Sam uciął sobie rękę? Przerażające doniesienia z Nowego Sącza

Sam uciął sobie rękę? Koszmarny wypadek w Nowym Sączu

Jak informuje "Gazeta Krakowska", w czasie prac przy cyrkularce, czyli stołowej pile tarczowej, w Nowym Sączu doszło do nieszczęśliwego wypadku, w którym mężczyzna uciął sobie rękę. Do zdarzenia miało dojść w czwartek, 20 kwietnia, przed godz. 11, a 66-latek został zabrany przez załogę karetki pogotowia do szpitala w Nowym Sączu. Tam zapadła jednak decyzja, że należy go przetransportować śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Jak nieoficjalnie informuje "Gazeta Krakowska", do wypadku miało dojść w czasie prac domowych.

Policja i straż pożarna w Nowym Sączu nie otrzymały zgłoszenia w tej sprawie.

