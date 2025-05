Serce Jacka stanęło podczas gry w piłkę. Po wybudzeniu 13-latek zaczął śpiewać

Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Informatyka, WOS, niemiecki, chemia, biologia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 14.05.2025

Dramat Jacka i jego bliskich rozpoczął się ponad rok temu. Nastolatek podczas gry w piłkę zasłabł, a jego serce przestało bić. Konieczna była reanimacja. Pierwszej pomocy udzielił mu najpierw trener, a później strażacy z miejscowej jednostki i ratownicy medyczni. Znajdujący się w ciężkim stanie chłopiec został zabrany do szpitala w Krakowie na pokładzie śmigłowca ratowniczego. Niestety lekarze nie dawali mu szans na powrót do sprawności. Jacek trafił do kliniki Budzik. To tam, po ponad roku od dramatycznego zdarzenia, nastąpił przełom.

- Jacuś Krzemień. Zapalony piłkarz. 13-latek, zwykły chłopak. Nieprawidłowa diagnoza, groźna arytmia serca zamiast leczonej padaczki doprowadziła do zatrzymania krążenia. Natychmiastowa reanimacja, defibrylator, helikopter, OIOM, śpiączka. Lekarze z krakowskiego szpitala nie dają żadnej nadziei na sprawność, oceniają stan jako wegetatywny... Jacek trafia do Budzika gdzie otrzymuje właściwą i niezastąpioną pomoc. Dziś jest kolejnym ze szczęśliwie wybudzonych pacjentem i idzie po więcej. Jacek został uznany za wybudzonego 8 maja 2025 - opisuje klinika Budzik.

Po wybudzeniu zaśpiewał hymn Wisły Kraków

Jednym z najbardziej wzruszających momentów pobytu 13-latka w klinice Budzik było... odśpiewanie przez niego hymnu jego ulubionej drużyny, czyli Wisły Kraków.

- Po dziesiątym miesiącu pobytu zaśpiewał hymn Wisły Kraków, to już było wiadome, że dziecko jest wybudzone - powiedział w rozmowie z Polsat News dr Maciej Piróg, dyrektor kliniki Budzik. - Było to kontrowersyjne w Warszawie, ale dla nas była to pełnia szczęścia - dodał z uśmiechem medyk.

Jacek wrócił już do domu w Podolszu (powiat oświęcimski), gdzie został hucznie powitany. To nie koniec niespodzianek. Prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski zaprosił Jacka i jego rodziców na piątkowy (16 maja) mecz ze Stalą Stalowa Wola. Po spotkaniu chłopiec będzie miał okazję osobiście porozmawiać z piłkarzami Białej Gwiazdy i odwiedzić ich w szatni.

