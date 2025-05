Maczeta na orliku! Zastraszali nastolatka. Policja zatrzymała trzy osoby

Matura 2025. "Ale syf". Pogrom na maturze z rozszerzonej matematyki. Wszystkie odpowiedzi + arkusze CKE do ściągnięcia

Szokujące sceny na orliku. Wszystko się nagrało!

W ostatnich dniach do sieci trafiło nagranie przedstawiające trzech zamaskowanych mężczyzn, którzy na terenie „orlika” kierują groźby pozbawienia życia w kierunku młodego chłopaka grającego w piłkę. Sprawcy mieli przy sobie maczetę oraz ręczny miotacz gazu. Film szybko rozniósł się po mediach społecznościowych i zszokował opinię publiczną.

Agresorzy, jak się okazało, byli sympatykami jednego z krakowskich klubów piłkarskich, a ich ofiara prawdopodobnie kibicowała innej drużynie. Na nagraniu widać, jak jeden z napastników, trzymając maczetę, zmusza chłopaka do obrażania jednego z krakowskich klubów. Grozi mu przy tym śmiercią. - Zabije cię! – słychać na filmie. Przerażony chłopak błaga agresorów, by mu "nic nie robili". Po chwili napastnicy opuszczają orlik.

Groźby maczetą na orliku. Policja w akcji!

Krakowscy policjanci szybko rozpoznali, że orlik z filmu znajduje się na ich terenie działania. Już po dwóch godzinach od poczynionych ustaleń, mundurowi z Komisariatu Policji w Zielonkach, zatrzymali dwóch sprawców: 15-latka oraz 22-latka. W następnych godzinach ustalili i zatrzymali 16-latka. Wszyscy są mieszkańcami powiatu.

- Podczas przeszukania miejsc zamieszkania sprawców policjanci zabezpieczyli m.in. maczetę, gaz pieprzowy, telefony komórkowe. Zatrzymany 22- latek został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań, zostanie mu przestawiony zarzut kierowania gróźb karalnych z wykorzystaniem niebezpiecznego przedmiotu za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności - czytamy na stronie internetowej małopolskiej policji.

Z kolei dwaj nastolatkowie zostali przekazani opiekunom. O ich losie zadecyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Źródło: Małopolska Policja

