Strażak nie żyje, wypadek wykluczony! Matka 25-latka mówi o "katowaniu jej syna" w remizie

Po wielu miesiącach śledztwa biegły powołany przez prokuraturę wykluczył, by do śmierci 25-letniego strażaka ochotnika z Białego Dunajca doszło w wyniku wypadku. Już wcześniej było wiadomo, że powstanie ciężkich obrażeń u Pawła Ziętkiewicza poprzedziła bójka w remizie, w czasie której, jak wynika z nagrania, to on był ofiarą. Rodzina twierdzi, że za śmierć 25-latka odpowiada inny strażak.