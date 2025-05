Kraków: Dwa ciała znalezione w akademiku. Policja: Doszło do zbrodni

Kraków. Zatrważające odkrycie w akademiku

W środę, około godziny 13:30, na policję wpłynęło zgłoszenie o makabrycznym odkryciu w jednym z krakowskich akademików. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, znaleźli ciała dwóch mężczyzn w wieku 58 lat.

Podejrzenie morderstwa i samobójstwa

Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że mogło dojść do rozszerzonego samobójstwa.

- Jedno ciało należało do mężczyzny, który od jakiegoś czasu wynajmował pokój hotelowy w tym miejscu. Jeden z 58-latków najprawdopodobniej został zamordowany. Drugi odebrał sobie życie. Po przeanalizowaniu pierwszych informacji policjanci doszli do wniosku, że doszło do samobójstwa rozszerzonego. W tej chwili technicy pod okiem prokuratury zbierają wszelkie informacje i ślady mogące potwierdzić lub wykluczyć tę tezę - mówi nam asp. Bartosz Izdebski z zespołu prasowego komendy wojewódzkiej.

Pomoc w kryzysie psychicznym

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia