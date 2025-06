Nieprawidłowości przy liczeniu głosów. Prokuratura wszczęła śledztwo

- 24 czerwca 2025 roku prokurator z Wydziału 1 Śledczego Prokuratury Okręgowej w Krakowie wszczął śledztwo w sprawie nieprawidłowości i nadużyć związanych ze sporządzeniem protokołów zawierających wyniki głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 95 w Krakowie, w następstwie którego głosy oddane na kandydata Karola Nawrockiego zostały przypisane Rafałowi Trzaskowskiemu, zaś głosy oddane na kandydata Rafała Trzaskowskiego zostały przypisane Karolowi Nawrockiemu. Postępowanie prowadzone jest m.in. o przest. z art. 248 pkt 2 i 4 k.k. Postępowanie znajduje się w fazie wstępnej - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Wspomniane w komunikacie prokuratury przepisy kodeksu karnego opisują odpowiednio: używanie podstępu celem nieprawidłowego sporządzenia listy kandydujących lub głosujących, protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych oraz dopuszczanie się nadużycia lub dopuszczanie do nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów.

Według oficjalnych danych wciąż widniejących na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, w obwodowej komisji nr 95 w Krakowie Karol Nawrocki otrzymał 1132 głosy, a Rafał Trzaskowski 540 głosów. Po ponownym przeliczeniu głosów okazało się, że prawdziwy wynik był odwrotny w stosunku do oficjalnego.

Podejrzenie nieprawidłowości również w Andrychowie

Śledczy zajmą się również obwodową komisją wyborczą nr 2 w Andrychowie. Tam mogło dojść do poświadczenia nieprawdy w protokole głosowania i wyniesienia poza lokal karty do głosowania.

- Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wadowicach prowadzone są dwa postępowania pozostające w związku z organizowanym procesem wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze postępowanie zainicjowane zostało zawiadomieniem męża zaufania i dotyczy poświadczenia nieprawdy w protokole głosowania przez Członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Andrychowie poprzez podanie nieprawdziwej ilości wydanych kart do głosowania tj. przest. z art. 271 § 1 k.k. Drugie postępowanie zainicjowane interwencją zgłoszoną przez członków Obwodowej Komisji Wyborczej dotyczy wyniesienia poza lokal wyborczy dokumentu wyborczego w postaci karty do głosowania przez osobę do tego nieuprawnioną tj. przest. z art. 497a ustawy z dnia 05.01.2011r. Kodeks Wyborczy. Postępowania znajdują się w fazie wstępnej - przekazała prokuratura.