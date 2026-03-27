Słynna galeria w Krakowie zniknęła z powierzchni ziemi. Inwestor chce sprzedać nieruchomość

Kompleks handlowy Kraków Plaza działał od 2002 roku aż do całkowitego zamknięcia w 2021 roku, a dwa lata później budynek zrównano z ziemią.

Spółka Strabag Real Estate jeszcze w 2024 roku deklarowała wzniesienie w tym miejscu nowoczesnego centrum łączącego funkcje hotelowe, usługowe i biurowe.

Ostatecznie plany te porzucono, a właściciel gruntu wystawił go na sprzedaż.

Historia krakowskiej Galerii Plaza. Od zakupowego raju po schronienie dla uchodźców

Zbudowana na początku XXI wieku Kraków Plaza przez długi czas przyciągała tłumy mieszkańców. Na 60 tysiącach metrów kwadratowych ulokowano około 120 punktów handlowo-usługowych, a zmotoryzowani klienci mieli do dyspozycji 1500 miejsc parkingowych. Wewnątrz funkcjonowały znane marki, w tym hipermarket Carrefour, popularny McDonald’s czy multipleks Cinema City. Niestety, obiekt z czasem zaczął tracić na znaczeniu. W latach 2018–2019 podjęto próbę ratowania centrum poprzez przekształcenie go w outlet, jednak ta strategia nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. W sierpniu 2021 roku z budynku wyprowadzili się ostatni najemcy, co ostatecznie przypieczętowało los ogromnej galerii.

Na początku 2022 roku nieruchomość zyskała nowego nabywcę, który od razu zapowiedział wyburzenie gmachu i postawienie zupełnie nowych budynków. Zanim do tego doszło, w marcu 2022 roku opuszczona przestrzeń odegrała kluczową rolę, służąc jako tymczasowa noclegownia i punkt wsparcia dla uchodźców uciekających z Ukrainy. Ostatecznie maszyny budowlane zrównały obiekt z ziemią w 2023 roku.

Strabag Real Estate rezygnuje z Plaza Nova. Teren w Krakowie trafi na sprzedaż

Jeszcze we wrześniu 2024 roku deweloper Strabag Real Estate chwalił się projektem gigantycznego kompleksu o nazwie Plaza Nova. Zgodnie z informacjami podawanymi przez „Gazetę Krakowską”, nowa inwestycja miała obejmować dwa biurowce z częścią usługową o łącznej przestrzeni najmu wynoszącej 23 tysiące metrów kwadratowych, a także trzy budynki hotelowe. Firma zapewniała nawet, że rozpoczęła już proces komercjalizacji i aktywnie szuka potencjalnych najemców.

Obecnie wiadomo, że z tych zapowiedzi nic nie wyjdzie. Teren po dawnym centrum handlowym wciąż świeci pustkami, a sam inwestor podjął decyzję o sprzedaży działki. Na ten moment brakuje jakichkolwiek szczegółów dotyczących ewentualnego kupca czy nowej wizji zagospodarowania tego atrakcyjnego fragmentu miasta.

- Spółka Strabag Real Estate podjęła decyzję o sprzedaży nieruchomości w Krakowie. Proces jest na wczesnym etapie. O wszelkich istotnych rozstrzygnięciach będziemy informować na bieżąco - przekazała "GK" Katarzyna Kołsut z firmy STRABAG Sp. z o.o. Real Estate Oddział Warszawa.

