Strajk rolników w Krakowie. Ponad 2 tysiące ciągników wjedzie do Krakowa

Środa, 20 marca 2024 r. będzie kolejnym dniem, w którym rolnicy zaplanowali swój strajk. Domagają się oni między innymi rezygnacji z Zielonego Ładu oraz zatrzymania napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Protest nie ominie Krakowa.

Z informacji małopolskiej policji wynika, że do Krakowa może przyjechać nawet ponad 2 tysiące pojazdów rolniczych. Będą one poruszać się po mieście z niewielką prędkością, tamując ruch innym użytkownikom dróg. Krakowski samorząd apeluje do mieszkańców, by w środę, 20 marca przesiąść się z prywatnych samochodów do komunikacji zbiorowej. Poniżej dalsza część artykułu.

Które drogi będą blokowane?

Utrudnienia związane ze strajkiem rolników wystąpią już od godzin porannych. Ciągniki pojawią się przede wszystkim na głównych ulicach wjazdowych do Krakowa:

od strony północnej – protestujący wjadą do Krakowa al. 29 Listopada, a następnie ul. Lubomirskiego udadzą się do ronda Mogilskiego, które to ma być miejscem zbiórki uczestników protestu

od strony wschodniej – utrudnienia wystąpią m.in. na ul. Igołomskiej, al. Jana Pawła II oraz ul. Mogilskiej

od strony południowej – pojazdy uczestniczące w proteście mają poruszać się ulicami: Herberta, Turowicza, Tischnera; na drodze nr 776 do protestujących dołączy grupa nadjeżdżająca od ul. Wielickiej; następnie pojazdy udadzą się II obwodnicą w kierunku mostu Kotlarskiego, ul. Kotlarskiej, ronda Grzegórzeckiego i ronda Mogilskiego.

