Interwencja na placu zabaw. 21-latek zaatakował strażnika miejskiego gazem pieprzowym

Do zdarzenia doszło na jednym z placów zabaw w Nowej Hucie. Patrol straży miejskiej interweniował wobec grupy osób, pomiędzy którymi doszło do przepychanek. Funkcjonariusze próbowali uspokoić agresorów, wzywali do zachowania zgodnego z prawem, a kiedy to nie przynosiło rezultatu, użyli środków przymusu bezpośredniego. Wtedy do akcji wkroczył 21-latek.

Jak informuje małopolska policja, w trakcie interwencji podszedł do nich młody mężczyzna, który niespodziewanie wyciągnął gaz pieprzowy i skierował jego strumień w stronę jednego ze strażników miejskich, po czym znieważył funkcjonariusza słowami uznawanymi za obelżywe. Następnie wbiegł do pobliskiego bloku, wychylił się z okna jednego z mieszkań, skąd dalej wykrzykiwał wulgarne i obraźliwe słowa pod jego adresem.

O zdarzeniu został powiadomiony oficer dyżurny krakowskiej policji, który wysłał na miejsce patrol. Kiedy policjanci dotarli pod wskazany adres, mężczyzny już tam nie było. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji VII w Krakowie przyjęli oficjalne zawiadomienie od poszkodowanego strażnika i zajęli się sprawą.

Naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie funkcjonariusza. 21-latkowi grozi do 3 lat więzienia

Dzięki pracy śledczych udało się wytypować potencjalnego sprawcę. Policjanci z „siódemki” zatrzymali 21-latka w jednym z bloków na terenie Nowej Huty. Mężczyzna został przewieziony do Komisariatu Policji VII w Krakowie, gdzie złożył wyjaśnienia.

21-latek usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej, za co kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

