Krakowska prokuratura przekazała nowe informacje, które mogą mieć związek ze strzelaniną przy ul. Dietla w Krakowie. Przypomnijmy, że dzisiaj (20 grudnia) zatrzymano dwóch cudzoziemców: Kazacha i Ukraińca. Wciąż nie wiadomo jednak, czy byli oni zaangażowani w strzelaninę. Śledczy przyznają, że zatrzymanych prawdopodobnie nie było w samochodzie, z którego mierzono do funkcjonariuszy z przedmiotu przypominającego broń. Ten pojazd znaleziono na ul. Sarego w Krakowie. Był on opuszczony, a w środku znajdowały się ślady brunatnej substancji, przypominającej krew.

Dodatkowo przypadkowa osoba przy ul. Stradomskiej znalazła mężczyznę z raną postrzałową głowy. Poszkodowany trafił do szpitala przy ul. Wrocławskiej, gdzie przeszedł operację. Jego stan został określony jako bardzo ciężki.

Komunikat Prokuratury Okręgowej w Krakowie

- W dniu wczorajszym w godzinach wieczornych Policja została powiadomiona o tym, że w samochodzie zaparkowanym przy ulicy Dietla znajduje się trzech mężczyzn, którzy, wg relacji przechodnia, mieli posiadać broń palną. Na miejsce zdarzenia przyjechał oznakowany radiowóz. Kiedy funkcjonariusze podeszli do pojazdu zauważyli wycelowaną w nich w broń i z uwagi na realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia użyli broni służbowej. Pojazd ruszył gwałtownie, pod prąd, uszkadzając zaparkowane w pobliżu samochody i kierował się w stronę ulicy Sarego. Policjanci podjęli pościg, nie udało im się jednak zatrzymać żadnej z osób, które przebywały w pojeździe. Samochód porzucony przez sprawców odnaleziono przy ulicy Sarego w Krakowie, zabezpieczono i poddano go oględzinom. W samochodzie ujawniono ślady brunatnej substancji – prawdopodobnie krwi. W akcję poszukiwawczą zaangażowanych zostało wiele jednostek Policji. W dniu dzisiejszym, w godzinach porannych, dokonano zatrzymania dwóch mężczyzn. Jeden z nich jest obywatelem Kazachstanu, drugi obywatelem Ukrainy. Nie ustalono dotychczas, czy mają oni związek ze zdarzeniem, najprawdopodobniej nie są to osoby, które przebywały w pojeździe. Ponadto w dniu dzisiejszym przypadkowa osoba – prawdopodobnie kobieta ujawniła przy ulicy Stradomskiej mężczyznę z raną postrzałową głowy. O fakcie tym powiadomione zostało pogotowie oraz policja. Mężczyzna przewieziony został do szpitala przy ulicy Wrocławskiej, gdzie przeprowadzana jest operacja. Stan mężczyzny określany jest jako bardzo ciężki.

