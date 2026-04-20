Sułoszowa niedaleko Krakowa stała się hitem sieci

Sułoszowa to z pozoru zwyczajna, rolnicza miejscowość w województwie małopolskim, która niespodziewanie zyskała międzynarodową sławę. Jej fenomen opiera się na niecodziennej strukturze przestrzennej, prezentującej się najokazalej na fotografiach wykonywanych z użyciem dronów. Te wyjątkowe ujęcia z lotu ptaka błyskawicznie obiegły internet, wzbudzając ogromny zachwyt tysięcy użytkowników sieci. Miejscowość znajduje się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa, w bezpośrednim sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego. Mimo swojego cichego charakteru, jej unikalna panorama wywołała globalną sensację turystyczną.

Pojedyncza ulica i równe pasy pól w polskiej wsi

Cechą wyróżniającą tę małopolską osadę jest specyficzna zabudowa, polegająca na maksymalnym wykorzystaniu wąskich pasów ziemi. Przez samo serce miejscowości biegnie wyłącznie jedna, długa asfaltowa droga, wokół której skupiły się wszystkie prywatne domostwa. Tuż za budynkami mieszkalnymi rozciągają się ekstremalnie wydłużone i bardzo wąskie tereny rolnicze.

Z perspektywy nieba uprawy te formują idealnie równoległe linie, które mienią się różnorodnymi odcieniami brązów oraz nasyconej zieleni. Unikatowy krajobraz tworzy zapierającą dech w piersiach, naturalną mozaikę, przez co miejscowość zasłużenie zyskała miano jednej z najbardziej fotogenicznych wsi na całym kontynencie europejskim.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Sułoszowa [ZDJĘCIA]

6

Brytyjski "Daily Mail" rozpisuje się o Sułoszowej

Zjawiskowym układem urbanistycznym szybko zainteresowali się zagraniczni dziennikarze. O polskiej miejscowości wspominał między innymi popularny brytyjski dziennik "Daily Mail", który w swoim artykule nie krył ogromnego podziwu dla tego niecodziennego widoku:

"zielone i złote pasy ciągną się jak okiem sięgnąć. Misterną mozaikę pól rozdziela droga, a pomiędzy stoją niewielkie domy z czerwonymi i niebieskimi dachami. Widok z lotu ptaka jest niemal jak ze snu"

Zachwycająca panorama oglądana z chmur to jednak nie wszystko, co ten urokliwy region ma do zaoferowania podróżnym. Sama Sułoszowa i jej najbliższe okolice stanowią doskonałą bazę wypadową do podziwiania licznych lokalnych atrakcji przyrodniczych oraz historycznych. Odwiedzający to miejsce turyści mają do dyspozycji:

zachwycające doliny oraz wapienne formacje skalne na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej,

dobrze przygotowaną sieć szlaków dla pieszych oraz tras rowerowych,

zabytkowy i monumentalny Zamek w Pieskowej Skale,

tereny Ojcowskiego Parku Narodowego, który oficjalnie uznawany jest za jeden z najpiękniejszych w całej Polsce.