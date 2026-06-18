Czy Dzień Ojca, 23 czerwca to dzień wolny od pracy?

Wiele osób co roku zadaje sobie to samo pytanie, licząc na dodatkową chwilę wytchnienia w gronie najbliższych. Odpowiedź na nie znajduje się w ustawie o dniach wolnych od pracy, która stanowi zamknięty katalog świąt państwowych i kościelnych zwolnionych z obowiązku świadczenia zadań zawodowych. Dokument ten, pochodzący pierwotnie z 18 stycznia 1951 roku, jest fundamentem polskiego kalendarza świątecznego. Niestety, mimo ogromnej rangi społecznej i emocjonalnej, Dzień Ojca nigdy nie został wpisany na tę listę.

W praktyce oznacza to, że 23 czerwca jest traktowany tak samo, jak każdy inny dzień roboczy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku innych świąt rodzinnych, takich jak Dzień Matki, Dzień Babci czy Dzień Dziecka. Choć są one hucznie obchodzone w szkołach, przedszkolach i domach, nie dają one automatycznego prawa do odpoczynku od biura czy fabryki. Szkoły i urzędy pracują wtedy zgodnie ze swoim standardowym harmonogramem, a pracownicy muszą realizować swoje codzienne obowiązki.

Brak statusu dnia wolnego nie umniejsza wagi tego święta, ale wymusza na rodzicach pewną elastyczność. Warto o tym pamiętać, planując niespodzianki czy wspólne wyjazdy. Sklepy, punkty usługowe oraz komunikacja miejska działają tego dnia bez zmian, co z jednej strony ułatwia np. zakup prezentu w ostatniej chwili, ale z drugiej – nie pozwala na leniwy poranek z kawą w łóżku, chyba że akurat przypada twój dzień wolny wynikający z grafiku.

W jaki dzień tygodnia wypada Dzień Ojca 2026?

Analizując kalendarz na 2026 rok, można zauważyć, że 23 czerwca przypada we wtorek. Jest to sam środek tygodnia roboczego, co dla wielu ojców oznacza konieczność pogodzenia świętowania z pełnym wymiarem godzin pracy. Wtorek to zazwyczaj dzień intensywnego działania w wielu branżach, dlatego warto przygotować się na to, że celebracja z dziećmi przeniesie się na godziny popołudniowe i wieczorne.

Dla rodzin, w których oboje rodzice pracują, wtorkowa data może być wyzwaniem logistycznym. Jeśli zależy ci na wspólnym spędzeniu czasu, dobrym pomysłem jest zaplanowanie aktywności, które nie wymagają całego dnia. Może to być wspólny deser w ulubionej kawiarni zaraz po odebraniu pociech z przedszkola lub krótki spacer do parku. Wiele placówek oświatowych organizuje w tym czasie występy lub drobne uroczystości, na które ojcowie starają się urwać z pracy na symboliczną godzinę.

Jeśli jednak twoim marzeniem jest spędzenie całego Dnia Ojca wyłącznie z rodziną, jedynym rozwiązaniem przy wtorkowej dacie jest wcześniejsze zaplanowanie urlopu. Warto o tym pomyśleć z wyprzedzeniem, zwłaszcza że czerwiec to czas, w którym wielu pracowników zaczyna już swoje wakacyjne wyjazdy i dostępność terminów w zakładowym planie urlopów może być ograniczona.

Uprawnienia w pracy a Dzień Ojca – czy można wziąć wolne?

Choć samo święto nie jest dniem wolnym z mocy ustawy, polskie prawo pracy oferuje ojcom kilka narzędzi, które pozwalają legalnie zostać w domu. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z urlopu wypoczynkowego. Jeśli masz jeszcze do wykorzystania dni z puli bieżącej lub zaległej, twój pracodawca może wyrazić zgodę na wolny wtorek. Innym wyjściem jest tzw. urlop na żądanie, który pozwala na zgłoszenie nieobecności w sytuacjach nagłych, choć w przypadku planowanego święta lepiej porozumieć się z przełożonym wcześniej.

Warto przy okazji wyjaśnić częstą pomyłkę dotyczącą urlopu ojcowskiego. Jest to specyficzne uprawnienie wynikające z Kodeksu Pracy, które przysługuje pracownikowi-ojcu w wymiarze do dwóch tygodni na opiekę nad nowo narodzonym lub adoptowanym dzieckiem. Mimo zbieżności nazw, nie jest ono w żaden sposób powiązane z coroczną datą 23 czerwca. Urlop ojcowski możesz wykorzystać w dowolnym momencie, dopóki dziecko nie ukończy określonego wieku, niezależnie od tego, czy akurat wypada czerwcowe święto.

Ojcowie mogą również korzystać z dni na opiekę nad dzieckiem (z art. 188 Kodeksu Pracy) lub urlopu opiekuńczego, jeśli zachodzą ku temu odpowiednie przesłanki. Są to jednak uprawnienia związane z realnymi potrzebami wychowawczymi i wiekiem potomstwa, a nie z kalendarzem uroczystości. Jeśli więc planujesz odpoczynek 23 czerwca 2026 roku, najbezpieczniej będzie po prostu złożyć wniosek o jeden dzień klasycznego urlopu, by w pełni cieszyć się czasem spędzonym ze swoimi dziećmi bez zerkania na służbowego laptopa.