Szok, wraca zima! Spadnie 20 centymetrów śniegu! IMGW ujawnia

Wraca zima. IMGW ostrzega przed 20 centymetrami śniegu i przymrozkami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega! W niektórych miejscach na południu kraju spadnie śnieg, miejscami nawet do 20 cm. W wielu regionach pojawią się też przymrozki. Najtrudniejsze warunki prognozowane są w górach. W powiatach nowotarskim i tatrzańskim może spaść od 15 do nawet 20 centymetrów śniegu. Najwięcej przybędzie go powyżej 600 metrów nad poziomem morza. Ostrzeżenia w tych rejonach obowiązują od północy do godziny 21 we wtorek. Śnieg pojawi się też w innych częściach południa kraju, ale w mniejszej ilości. W województwie śląskim oraz w części Małopolski prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 do 15 centymetrów, również głównie w wyżej położonych terenach.

Mróz może zaatakować Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury, Wielkopolskę oraz część Mazowsza i Dolnego Śląska

Nie tylko śnieg będzie problemem. IMGW ostrzega także przed przymrozkami w wielu województwach. Chodzi między innymi o Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury, Wielkopolskę oraz część Mazowsza i Dolnego Śląska. Temperatura w tych miejscach może spaść do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie nawet do -3 stopni. Ostrzeżenia przed przymrozkami obowiązywały od poniedziałku wieczorem i są ważne do wtorkowego poranka. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że warunki pogodowe mogą być niebezpieczne. Możliwe są utrudnienia na drogach, opóźnienia w ruchu pociągów czy autobusów. Synoptycy zalecają ostrożność i śledzenie kolejnych komunikatów.

