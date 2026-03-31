Szok, wraca zima! Spadnie 20 centymetrów śniegu! IMGW ujawnia

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-03-31 6:16

To niestety jeszcze nie jest koniec zimy! Nowa prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej może szokować. IMGW wydał ostrzeżenia dla części kraju. Tam spadnie dużo śniegu, miejscami nawet do 20 centymetrów i to nie tylko wysoko w górach. W wielu regionach pojawią się też przymrozki. Alerty obowiązują we wtorek. Synoptycy radzą zachować ostrożność.

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Większa część lewej strony kadru to rozgałęzione, bezlistne gałęzie drzewa, pokryte szronem, z widocznymi pąkami. Prawa strona ukazuje sylwetkę osoby idącej w prawą stronę, trzymającej otwarty parasol nad głową, której postać jest zacieniona, prawie czarna. W tle, za osobą i gałęziami, wyraźnie widać padający deszcz lub śnieg w postaci licznych, jasnych, pionowych kresek. Budynki w tle są rozmyte i utrzymane w szaro-brązowej tonacji, podobnie jak fragment ulicy lub chodnika, który jest częściowo oświetlony jasnym światłem. Cały obraz ma zimowy, szaro-biało-czarny charakter.

Wraca zima. IMGW ostrzega przed 20 centymetrami śniegu i przymrozkami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega! W niektórych miejscach na południu kraju spadnie śnieg, miejscami nawet do 20 cm. W wielu regionach pojawią się też przymrozki. Najtrudniejsze warunki prognozowane są w górach. W powiatach nowotarskim i tatrzańskim może spaść od 15 do nawet 20 centymetrów śniegu. Najwięcej przybędzie go powyżej 600 metrów nad poziomem morza. Ostrzeżenia w tych rejonach obowiązują od północy do godziny 21 we wtorek. Śnieg pojawi się też w innych częściach południa kraju, ale w mniejszej ilości. W województwie śląskim oraz w części Małopolski prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 do 15 centymetrów, również głównie w wyżej położonych terenach.

Mróz może zaatakować  Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury, Wielkopolskę oraz część Mazowsza i Dolnego Śląska

Nie tylko śnieg będzie problemem. IMGW ostrzega także przed przymrozkami w wielu województwach. Chodzi między innymi o Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury, Wielkopolskę oraz część Mazowsza i Dolnego Śląska. Temperatura w tych miejscach może spaść do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie nawet do -3 stopni. Ostrzeżenia przed przymrozkami obowiązywały od poniedziałku wieczorem i są ważne do wtorkowego poranka. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że warunki pogodowe mogą być niebezpieczne. Możliwe są utrudnienia na drogach, opóźnienia w ruchu pociągów czy autobusów. Synoptycy zalecają ostrożność i śledzenie kolejnych komunikatów.

