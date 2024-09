Tatry cieszą się ogromnym zainteresowaniem przez cały rok

Chociaż w góry można iść o każdej porze roku, największe zainteresowanie takimi wyprawami jest właśnie latem. Wiąże się to z wyśmienitą pogodą, która wręcz zachęca do podjęcia wędrówki po tatrzańskich ścieżkach. Turystyka górska jest także znacznie łatwiejsza do uprawiania, jeśli warunki do tego są odpowiednie. Na szlaku wystarczy tylko niewielki deszcz lub, co gorsza, burza, aby stworzyć nawet śmiertelne zagrożenie — w takiej sytuacji bardzo łatwo o poślizgnięcia się, skręcone kostki i upadki z wysokości. Dlatego, o czym regularnie przypominają ratownicy TOPR oraz TPN, przed każdym wyjściem w góry należy odpowiednio się przygotować, założyć dobre buty i zabrać ze sobą niezbędne zaopatrzenie i sprzęt.

Tatry Wysokie. Turystka przyłapana na szlaku w... klapkach z futerkiem

Niestety, mimo licznych apeli ratowników TOPR oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego, regularnie na szlaku można spotkać kompletnie nieprzygotowanych turystów. Na instagramowym profilu @tatry_official pojawiło się ostatnio nagranie ze szlaku w Tatrach Wysokich, na którym możemy zobaczyć, jak kobieta wspina się po potężnych skałach, mając na sobie... klapki z futerkiem i ręcznik przewieszony przez ramię. Ten widok rozwścieczył internautów oraz internautki. W komentarzach pod nagraniem pojawiło się wiele słów krytyki. Część osób sugerowała, że w takim przypadku, gdyby doszło do wypadku, osoba wykazująca się tak wielkim brakiem przygotowania, powinna pokryć koszty interwencji.

— Dobrze, że to futro na nich na przynajmniej w palce nie zmarznie — czytamy w komentarzach pod nagraniem.

— Idzie pomoczyć się w Czarnym Stawie pod Rysami — czytamy w komentarzach pod nagraniem.

— Powinni każdego tak źle ubranego olać podczas ratowania, albo walić ogromne mandaty — czytamy w komentarzach pod nagraniem.

