Anastazja Lisowska
2025-08-30 2:13

Niedaleko Krakowa znajduje się mało znana miejscowość, która przez wieki słynęła z wydobycia cennych kruszców, a do dziś nazywana jest "srebrnym miastem". Co ciekawe, właśnie stamtąd pochodzi najsłynniejszy polski redemptorysta - Tadeusz Rydzyk.

  • Niedaleko Krakowa leży "srebrne miasto", które przez wieki słynęło z wydobycia cennych kruszców.
  • To właśnie z Olkusza pochodzi słynny polski redemptorysta – Tadeusz Rydzyk.
  • Odkryj historyczne atrakcje Olkusza, od podziemnych tras po gotycką bazylikę.
  • Sprawdź, co jeszcze oferuje to niezwykłe miasto i dlaczego warto je odwiedzić!

To perła Małopolski. "Srebrne miasto" jest jeszcze nieodkryte przez turystów

Małopolska to region pełen historii, malowniczych krajobrazów i miast, które kryją w sobie niezwykłe opowieści. Jednym z nich jest Olkusz, czyli miejscowość nazywana od wieków "srebrnym miastem". Swoją sławę zawdzięcza głównie górnictwu rud srebra i ołowiu, które przez stulecia kształtowało jego charakter i znaczenie. Dziś Olkusz ma jednak do zaoferowania o wiele więcej i nada się idealnie na wypoczynek czy krótki city-break.

Historia Olkusza: od "srebrnego miasta" po nowoczesny ośrodek Małopolski

Olkusz to jedno z najstarszych i najbardziej niezwykłych miast Małopolski. Dzieje miejscowości sięgają średniowiecza, a jej rozwój - tak jak wspominaliśmy - ściśle związany był z bogactwem naturalnym ukrytym pod ziemią, czyli rudami srebra oraz ołowiu. To właśnie one sprawiły, że miasto szybko zyskało przydomek "srebrnego miasta".

Największy rozkwit Olkusza przypadł na XV i XVI wiek. Właśnie wtedy powstały liczne szyby górnicze, a miasto zasłynęło jako jeden z kluczowych dostawców srebra na potrzeby mennicy królewskiej. Od XVII wieku zaczął się powolny kryzys i z czasem miasto traciło swoje znaczenie gospodarcze, a w kolejnych wiekach było wielokrotnie niszczone - m.in. podczas potopu szwedzkiego i wojen zaborczych.

Co ciekawego dziś oferuje Olkusz dla turystów?

Miasto Olkusz – choć niewielkie, z liczbą mieszkańców ok. 32 000 – kryje w sobie mnóstwo atrakcji, które warto odkrywać. Poniżej prezentujemy kilka miejsc w Olkuszu dla turystów:

  • Podziemny Olkusz to interaktywna trasa w piwnicach dawnego ratusza, która przenosi odwiedzających w świat dawnego górnictwa.
  • Bazylika św. Andrzeja Apostoła, gotycka perła z XIII–XIV wieku.
  • Muzeum Regionalne
  • Muzeum Minerałów
  • Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego
  • Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich
  • Grodzisko Stary Olkusz
  • Rynek w Olkuszu, czyli serce miasta
  • Zamek Rabsztyn - znajduje się zaledwie 3 km od Starego Miasta Olkusza i wznosi się na jurajskim wzgórzu.

Olkusz to - jak widać - idealny kierunek dla tych, którzy szukają nieoczywistych atrakcji i ciekawej historii.

