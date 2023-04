Tak się kończy wymuszanie pierwszeństwa! Fiat wylądował na masce innego auta

Wymusił pierwszeństwo i wylądował na masce innego auta. Karambol w Libiążu

Nieodpowiedzialność jednego z kierowców była powodem groźnego karambolu, do którego doszło we wtorek, 4 kwietnia na ul. Sikorskiego w Libiążu (powiat chrzanowski). 63-letni kierowca fiata na skrzyżowaniu wymusił pierwszeństwo na 20-latce kierującej skodą, doprowadzając do zderzenie pojazdów. Fiat wręcz wylądował na masce drugiego auta. Na domiar złego skoda siłą bezwładności uderzyła w oczekujące na włączenie się do ruchu volvo, kierowane przez 22-latka. Szczęśliwie żadnemu z uczestników kraksy nie stało się nic poważnego. Do szpitala trafiła 20-latka, lecz przeprowadzone badania dały pewność, co do jej dobrego stanu zdrowia. W związku z tym zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję.

Wszyscy kierowcy biorący udział w incydencie byli trzeźwi. Policjanci za spowodowanie kolizji ukarali kierowcę fiata mandatem w wysokości 1500 zł i 12 punktami karnymi.

i Autor: Małopolska Policja Sprawca kolizji został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł i 12 punktami karnymi.

