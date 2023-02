Tatry ponownie otwarte dla turystów. Rusza też kolej linowa na Kasprowy Wierch

Tatrzański Park Narodowy po konsultacji z TOPR postanowił otworzyć Tatry dla ruchu turystycznego. W ostatnich dniach były one zamknięte ze względu na zagrożenie lawinowe. We wtorek, 7 lutego zostanie otwarta kolejka linowa na Kasprowy Wierch, z kolei jutro zacznie funkcjonować wyciąg na Hali Goryczkowej. W dalszym ciągu nieczynne pozostają szlaki z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka oraz spod Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów Polskich, a także szlaki stale zamykane na zimę.

- Narciarzom i snowboardzistom w rejonie Kasprowego Wierchu zdecydowanie zalecamy jazdę tylko na przygotowanych i oznaczonych trasach narciarskich‼️ Apelujemy o ROZSĄDNY dobór celów do panujących warunków turystycznych oraz obowiązkowe posiadanie lawinowego ABC (detektor, sonda, łopata) wraz z umiejętnością obsługi tego sprzętu - zwrócił się do turystów TOPR.

W Tatrach ciągle jest niebezpiecznie. TOPR pokazał efekty lawin

Obecnie w Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. To oznacza, że alert został obniżony o jeden stopień, jednak zagrożenie nadal jest znaczne. Pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach. W pewnych sytuacjach duże, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny mogą schodzić samoistnie. TOPR pokazał zdjęcia ze śmigłowca, na których widać efekty lawin schodzących w ciągu ostatnich dni. Widać na nich, że potężne masy śniegu łamały duże drzewa jak zapałki i zabierały ze sobą wszystko, co znalazło się na ich drodze. Galeria zdjęć znajduje się poniżej. Kolejnym zagrożeniem jest silny mróz, który w górach może osiągnąć wartość nawet -25 st. Celsjusza.

