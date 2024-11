Kraków. Tramwaje wracają do Mistrzejowic

Po wielu miesiącach przerwy tramwaje wrócą do krakowskich Mistrzejowic – poinformował w przygotowanym komunikacie Urząd Miasta Krakowa. Pod Wawelem wciąż trwa budowa nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, której ukończenie planowane jest na pierwszy kwartał 2026 roku. W ostatnim czasie postępy prac oceniał zastępca prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. Nowa linia tramwajowa ma mieć długość 4,5 km. Stworzy ona alternatywny dojazd do Nowej Huty i znacząco poprawi obsługę komunikacyjną Mistrzejowic, skracając czas przejazdu do centrum miasta o 12 minut. Magistrat szacuje, że linia będzie obsługiwała do 2700 pasażerów na godzinę, z potencjałem do zwiększenia do 40 tramwajów na 60 minut.

Tramwaje mają wrócić do Mistrzejowic już za niebawem, bo w sobotę, 23 listopada.

Zgodnie z deklaracją wykonawcy, tramwaje będą kursowały do przedostatniego przystanku przed pętlą, a na pętli, gdzie trwają ostatnie prace, będą zawracały w ramach przejazdów technicznych. Z kolei pod rondem Polsadu ukończono już prace nad kondygnacją poziomu -1, a aktualnie wydobywana jest ziemia z przestrzeni poziomu -2 – informuje urząd.

Po zakończeniu budowy firma Gulermak odpowiedzialna za projekt będzie przez 20 lat dbała o utrzymanie torowiska.

(…). Po tym okresie przekaże miastu w pełni zmodernizowaną linię. To jedno z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Europie, realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, przyniesie wymierne korzyści mieszkańcom Krakowa – informuje miasto.

Z podsumowaniem październikowych prac przy budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic można zapoznać się na stronie internetowej UMK.

Najszybciej wyludniające się miasta w Małopolsce. Tam masowo ubywa mieszkańców