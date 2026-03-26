Ten kraj to raj dla posiadaczy diesla. ON jest tańszy prawie o 2 zł za litr niż w Polsce. Właśnie zakręcili kurek

Adrian Teliszewski
2026-03-26 12:26

Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie ceny paliw stały się prawdziwym utrapieniem dla kierowców. W Polsce problem mają zwłaszcza posiadacze diesli, ponieważ to olej napędowy podrożał najmocniej. To paliwo można kupić w wyjątkowo korzystnej cenie u naszego południowego sąsiada. Problem w tym, że Słowacja wprowadziła właśnie... podwójne ceny na stacjach.

Autor: Sasirin Pamai/ Shutterstock
Atak Izraela i USA na Iran był potężnym wstrząsem dla światowego rynku paliw. Ceny poszybowały, a w Polsce najmocniej odczuwają to posiadacze diesli. Według najnowszych danych serwisu e-petrol.pl, za litr oleju napędowego płacimy średnio 8,69 zł. To potężna różnica w porównaniu z benzyną. Popularna "dziewięćdziesiątka piątka" kosztuje średnio 7,14 zł. Oczywiście ceny mogą się znacząco różnić w zależności od regionu, czy lokalizacji konkretnej stacji benzynowych. A jak kształtują się ceny u naszych sąsiadów?

Według danych e-petrol, obecnie najkorzystniej można zatankować na Słowacji. Litr benzyny 95 w przeliczeniu na polską walutę kosztuje tam 6,70 zł. W Czechach to samo paliwo jest o dwa grosze droższe. Drożej niż w Polsce jest na Litwie - 7,47 zł i w Niemczech - 8,88 zł.

Prawdziwym rajem Słowacja jest jednak dla tankujących olej napędowy. Litr ON kosztuje tam 6,80 zł, czyli prawie 2 zł mniej niż w Polsce. W Czech za to paliwo płacimy średnio 7,27 zł/litr. Polska ma jednak tańszy olej napędowy niż Litwa i Niemcy. Sąsiedzi z północy płacą za ON 8,88 zł, a zachodni sąsiedzi aż 9,66 zł.

Słowacy wprowadzili podwójne ceny na stacjach. Obcokrajowcy płacą więcej

Niestety słowackie eldorado dla posiadaczy diesla z Polski właśnie dobiegło końca. Od poniedziałku (23 marca) na Słowacji obowiązują nowe, kontrowersyjne przepisy dotyczące sprzedaży oleju napędowego. Rząd w Bratysławie wprowadził ograniczenia, które bezpośrednio uderzają w kierowców z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi. Nie dość, że mogą zatankować mniej paliwa, to jeszcze muszą za nie zapłacić więcej niż obywatele Słowacji.

Zgodnie z nowymi przepisami, na stacjach obowiązują podwójne ceny; niższe dla kierowców krajowych i wyższe dla cudzoziemców. Cena paliwa dla obcokrajowców jest kalkulowana na podstawie średnich cen z Austrii, Czech i Polski, wykorzystując dane Unii Europejskiej. Dodatkowo, wprowadzono limit tankowania, który pozwala na zapełnienie baku samochodu oraz jednego 10-litrowego kanistra. Te restrykcje, mające obowiązywać przez 30 dni, nie dotyczą benzyny.

Taka polityka natychmiast wywołała ostrą reakcję Komisji Europejskiej, która uważa te działania za „wysoce dyskryminujące i sprzeczne z prawem UE”. Słowackie przepisy są postrzegane jako bezpośrednie naruszenie zasady niedyskryminacji, która jest jednym z filarów jednolitego rynku europejskiego. Wprowadzanie różnic w cenach ze względu na kraj pochodzenia rejestracji pojazdu jest niezgodne z duchem i literą traktatów unijnych. W przeszłości podobne próby wprowadzania restrykcji przez państwa członkowskie były skutecznie blokowane przez Brukselę.

Jarmark Świętego Józefa w Krakowie
Sonda
Czy ze względu na drogie paliwo przesiadłeś się do komunikacji miejskiej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DIESEL
SŁOWACJA
PALIWO
BENZYNA