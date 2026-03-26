Dramat górali! Ceny paliw uderzają w ich biznes. Mogą zapomnieć o rekordzie?

Zainteresowanie wyjazdami wielkanocnymi na Podhale rośnie, choć branża obawia się wpływu wzrostu cen paliw na decyzje turystów.

Obecnie nie przewiduje się pobicia ubiegłorocznego rekordu frekwencji, jednak widoczna jest silna tendencja wzrostowa rezerwacji, z większym zainteresowaniem Wielkanocą niż Bożym Narodzeniem.

Ceny noclegów pozostają stabilne, ze średnią ceną za pokój dwuosobowy wynoszącą 853 zł za noc.

Na tydzień przed świętami w Zakopanem zajętych jest ponad 60% miejsc noclegowych.

Ceny noclegów w Zakopanem: Czy portfel turysty to wytrzyma?

Dobra wiadomość dla planujących Wielkanoc na Podhalu to stabilne ceny noclegów. Z danych Tatrzańskiej Izby Gospodarczej wynika, że mediana ceny za pokój dwuosobowy wynosi obecnie 853 zł za noc. Jest to kwota zaledwie o około 7 zł wyższa niż rok wcześniej, co, jak podkreślają przedstawiciele branży, jest wzrostem praktycznie nieodczuwalnym dla turystów. To z pewnością zachęca do wyboru Zakopanego jako miejsca na świąteczny wypoczynek.

Na tydzień przed świętami ponad 60 proc. miejsc noclegowych w hotelach, pensjonatach i kwaterach prywatnych jest już zajętych. Branża z nadzieją patrzy na kolejne dni, licząc na dalszy wzrost rezerwacji w miarę zbliżania się Wielkanocy. - Po zakończeniu ferii turyści wracają pod Tatry – wskazał Karol Wagner. Ta dynamika pokazuje, że mimo pewnych obaw, Podhale nadal cieszy się ogromną popularnością.

Ceny paliw a Wielkanoc na Podhalu: Ukryte zagrożenie dla turystyki

Mimo optymistycznych danych dotyczących rezerwacji i stabilnych cen noclegów, branża turystyczna z pewną ostrożnością obserwuje sytuację na rynku paliw. - Delikatnie obawiamy się wzrostu cen paliw, ponieważ osoby podróżujące własnymi samochodami biorą to pod uwagę przy planowaniu wyjazdów – dodał Wagner. Drożejące paliwo może okazać się czynnikiem, który ostatecznie wpłynie na decyzje części turystów, szczególnie tych, którzy na Podhale planują dotrzeć własnym transportem. Wzrost kosztów podróży może zniechęcić do dłuższego pobytu lub nawet do rezygnacji z wyjazdu.

Ubiegłoroczna Wielkanoc pod Tatrami okazała się dla branży turystycznej niezwykle udana, przynosząc rekordową frekwencję. Obłożenie sięgało wówczas około 65 proc. już na początku tygodnia poprzedzającego święta, a sprzyjająca pogoda przyczyniła się do dalszego wzrostu rezerwacji.

