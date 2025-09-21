To najładniejsza wieś w Małopolsce. Poznajcie żywy skansen Podhala

Odkryj niezwykłą wieś w Małopolsce, gdzie tradycja góralska splata się z pięknem Podhala.

Chochołów to "żywy skansen" z unikalnymi drewnianymi chałupami i bogatą historią.

Sprawdź, co skrywa malownicza miejscowość oraz co ją wyróżnia!

Polska składa się z szesnastu województw, a każde z nich ma swój niepowtarzalny charakter, jednak to Małopolska zajmuje w tym zestawieniu miejsce szczególne. To region, w którym historia przeplata się z kulturą, a natura tworzy krajobrazy zapierające dech w piersiach. Właśnie tutaj znajdują się jedne z najcenniejszych zabytków kraju, serce polskiej tradycji góralskiej oraz miejsca, które przyciągają zarówno turystów z całego świata, jak i samych Polaków szukających autentyczności. Wśród nich jest pewna wieś, która wyróżnia się szczególnie, a mianowicie prawdziwa perła Podhala - Chochołów.

Chochołów: wyjątkowa perła Podhala

Położony w dolinie Czarnego Dunajca Chochołów zachwyca niemalże pod każdym względem. Drewniane chałupy, gontowe dachy, malowniczy krajobraz Tatr w tle i atmosfera, jakby czas zwolnił - wszystko to sprawia, że wieś przyciąga miłośników piękna, spokoju oraz kultury góralskiej.

Chochołów założony został w XVI wieku przez Bartłomieja Chochołowskiego, który otrzymał od króla Stefana Batorego przywilej sołtysa dziedzicznego. Wieś zapisała się na kartach historii m.in. dzięki Powstaniu Chochołowskiemu w 1846 roku. Był to krótkotrwały, lecz symboliczny zryw przeciw austriackiemu zaborowi.

Chochołów - zdjęcia wsi

Chochołów — wieś, która zachwyca

Co ciekawe, Chochołów bywa nazywany "żywym skansenem", a to dlatego, bowiem zabudowa wsi niemal w całości składa się z drewnianych, tradycyjnych domów góralskich, ustawionych wzdłuż jednej głównej ulicy. Co więcej, lokalni mieszkańcy bardzo dbają o wygląd swoich domów - regularnie czyszczą drewno, by zachować jego naturalny kolor i urok. To między innym dzięki temu Chochołów wygląda tak autentycznie i zachowuje klimat dawnego Podhala.

Jeśli macie w planach odwiedzić wieś, nie omińcie takich punktów jak Muzeum Powstania Chochołowskiego, Izba Regionalna czy pracownia rzeźbiarska Jana Ziędera. Wartym uwagi jest także kościół św. Jacka we wsi, który z pewnością zachwyci niejednego miłośnika architektury. Ostatnim miejscem, które kojarzy prawie każda osoba to oczywiście kultowe Termy Chochołowskie, idealna na relaks z rodziną.