Błąd kardynalny na maturze 2023. Co to jest błąd kardynalny i czy oznacza niezdaną maturę z polskiego? [BŁĄD KARDYNALNY PRZYKŁADY 2023]

Matura 2023 z języka polskiego. Test historycznoliteracki nowością na egzaminie

Test historycznoliteracki to zupełna nowość na maturze 2023 z języka polskiego. Za jego rozwiązanie można otrzymać aż 15 z łącznej liczby 60 punktów, czyli 25% ogółu. Warto przypomnieć, że do zdania egzaminu potrzeba co najmniej 30%, więc w tym kontekście test historycznoliteracki jawi się jako szczególnie ważny - maksymalna liczba punktów z tej części plus 5 "oczek" z pozostałych to gwarancja zdania matury 2023 z języka polskiego. Uporanie się z tym zadaniem wydaje się ponadto łatwiejsze niż napisanie wypracowania, za które może zgarnąć z kolei jeszcze więcej, bo 35 punktów, czyli ponad połowę z całego egzaminu. Pisemną część matury 2023 z języka polskiego uzupełniają zadania z "Języka polskiego w użyciu", za rozwiązanie których można otrzymać 10 punktów.

Matura 2023 z języka polskiego. Na czym polega test historycznoliteracki?

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, test historycznoliteracki składa się z co najmniej 2 zadań egzaminacyjnych, które będą dotyczyły każdej z wymienionych poniżej grup literackich:

starożytność (antyk i Biblia), średniowiecze, renesans, barok, oświecenie – za rozwiązanie wszystkich zadań dotyczących tych okresów będzie można uzyskać maksymalnie 5 pkt;

romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska – za rozwiązanie wszystkich zadań dotyczącychtych okresów będzie można uzyskać maksymalnie 6 pkt;

20-lecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji, literatura lat 1945–1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r. – za rozwiązanie wszystkich zadań dotyczących tych okresów będzie można uzyskać maksymalnie 4 pkt.

Egzamin z języka polskiego zainauguruje maturę 2023 - początek w czwartek, 4 maja, o godz. 9. Na uporanie się ze wszystkimi zadaniami, w tym testem historycznoliterackim, będzie 240 minut.

