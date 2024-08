Ojciec zabił swojego synka w pokoju?! Koszmar w pensjonacie w Białym Dunajcu

Są najliczniejszą zagraniczną grupą w Zakopanem. Dla nich to Las Vegas! "Rodakom proponuję trzy rzeczy"

Szokujące doniesienia! Jak przekazuje "Onet", tragedia rozegrała się w jednym z pokoju pensjonatu w Białym Dunajcu. rozmawiał z innymi gośćmi pensjonatu. Jak udało się ustalić dziennikarzowi, mężczyzna we wtorek, 20 sierpnia przyjechał z trzema synami w wieku około trzech/czterech lat, siedmiu/ośmiu i 14 lat.

Według ustaleń, od samego początku wzbudzali zainteresowanie. Od kiedy przyjechali, najmłodsze dziecko krzyczało, biegało po pensjonacie. Pomimo zwracania uwagi, ojciec dziecka nie reagował. Rano (21 sierpnia - przyp. red.) zachowanie dziecka się powtarzało. Właścicielka pensjonatu chciała po raz kolejny porozumieć się z ojcem chłopca, jednak było to niemożliwe. W związku z tym, kobieta wezwała na miejsce policję oraz pogotowie ratunkowe. To, co odkryto za zamkniętymi drzwiami pokoju, szokuje. Przybyłe na miejsce służby odkryły zwłoki najstarszego dziecka.

Na razie nie są znane dokładnie okoliczności tragedii. Na miejscu pracuje policja oraz prokuratura. Mundurowi na razie nie chcą komentować sprawy. Jak mówią, trwa zbieranie materiału dowodowego, który pozwoli odpowiedzieć na pytanie, co się stało w pensjonacie.

