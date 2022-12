Msza święta w Boże Narodzenie. Czy 25 i 26 grudnia trzeba iść do kościoła?

Listę świąt nakazanych, w trakcie których katolicy muszą uczestniczyć we mszy świętej określa kodeks prawa kanonicznego. Są to: wszystkie niedziele, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia), Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia), Uroczystość św. Józefa (19 marca), Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (święto ruchome obchodzone 40 dni po Wielkanocy), Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) (święto ruchome obchodzone w czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy – 60 dni po Niedzieli Zmartwychwstania), Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca), Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada), Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia), Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia). Równocześnie kodeks prawa kanonicznego nadał krajowym episkopatom możliwość zniesienia obowiązku uczestnictwa we mszy, w niektóre święta. W Polsce świętami zniesionymi są: Uroczystość św. Józefa, Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W Boże Narodzenie wierni mają jednak obowiązek uczestniczenia we mszy, szczególnie że w tym roku 25 grudnia przypada w niedzielę. Nieco inaczej wygląda sytuacja z drugim dniem świąt, czyli świętem św. Szczepana. 26 grudnia nie ma obowiązku uczestniczenia we mszy, choć w Polsce jest to dzień wolny od pracy, stąd Kościół zachęca, by również tego dnia pojawić się w świątyni. Wierni w podeszłym wieku bądź schorowani, którzy nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do kościoła, mają możliwość wzięcia udziału w liturgii za pośrednictwem mediów.

Plan transmisji TV mszy świętych 25 i 26 grudnia

W tym roku w telewizji będzie można śledzić transmisje bożonarodzeniowych mszy świętych z sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach, z klasztoru na Jasnej Górze, a nawet katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w stolicy Estonii - Tallinnie. Telewizja pokaże również tradycyjne błogosławieństwo Urbi et Orbi, którego papież Franciszek udzieli z Bazyliki św. Piotra w Watykanie. Poniżej plan transmisji.

Boże Narodzenie, niedziela, 25 grudnia:

godz. 7.00 - msza święta z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach - TVP1

godz. 7.00 - msza święta z Jasnej Góry - Telewizja Republika, ANTENA TV, TVC

godz. 8.55 - msza święta z katedry pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tallinnie - TVP Polonia

godz. 9.30 - msza święta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Jasnej Górze - TV TRWAM

godz. 12.00 - błogosławieństwo Urbi et Orbi z Bazyliki św. Piotra w Watykanie - TVP1 i TV TRWAM

Święto św. Szczepana, poniedziałek, 26 grudnia:

godz. 7.00 - msza święta z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach - TVP1

godz. 9.30 - msza święta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Jasnej Górze - TV TRWAM

godz. 12.00 - modlitwa Anioł Pański z Bazyliki św. Piotra w Watykanie - TV TRWAM

