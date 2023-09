Upojony alkoholem młodzieniec zdemolował święte miejsce. "Obraza uczuć religijnych"

Skandal na lotnisku w Krakowie. Cudzoziemiec zdemolował kaplicę

We wtorek, 12 września tuż przed południem, oficer dyżurny Komisariatu Policji w Zabierzowie został powiadomiony przez pracownika Służby Ochrony Lotniska o ujęciu sprawcy dewastacji kaplicy, znajdującej się na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie-Balicach. Na miejsce niezwłocznie został wysłany patrol. Policjanci ustalili, że mężczyzna, którym okazał się 22-letni obcokrajowiec, wtargnął do lotniskowej kaplicy, gdzie przewrócił krzyż, rozrzucił kwiaty, ściągnął obrus z ołtarza i szarpał za tabernakulum. Chwilę po zdarzeniu pracownik SOL namierzył sprawcę przy wejściu do terminala i ujął go. Następnie funkcjonariusze przejęli oraz zatrzymali 22-latka. Noc spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Tłumaczył się upojeniem alkoholowym. Jaka kara grozi 22-latkowi?

Kolejnego dnia, w komisariacie, obcokrajowiec usłyszał dwa zarzuty: obrazy uczuć religijnych, poprzez znieważenie miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych oraz usiłowania zniszczenia mienia. Podejrzany przyznał się do popełnionych czynów, tłumacząc swoje zachowanie upojeniem alkoholowym. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

