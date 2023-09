Nie żyje druh Krzysztof ze Słomnik. Przegrał walkę z ciężką chorobą

Nie żyje młody strażak ze Słomnik. Druh Krzysztof przegrał walkę z ciężką chorobą w wieku zaledwie 22 lat. W działalność strażacką był zaangażowanych od dziecka, a od 2019 r. uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wyróżniał się niezwykłą aktywnością i zaangażowaniem. Okolicznościowe wpisy w mediach społecznościowych, poświęcone zmarłemu strażakowi, ukazały się na profilach OSP Słomniki i MDP Słomniki.

- Krzysiek był jednym z najbardziej aktywnych druhów w naszej jednostce OSP Słomniki. Już od najmłodszych lat został wyróżniony odznakami: brązową, srebrną i złotą za aktywną działalność w drużynie MDP Słomniki. W 2019 r. ukończył szkolenie podstawowe strażaków OSP i nabył uprawnienia do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Był wzorowym strażakiem, zawsze można było na niego liczyć, żył dla innych, zawsze wyciągał swoją pomocną dłoń, bezinteresowny, zawsze pierwszy w strażnicy. Był jednym z najczęściej wyjeżdżającym do akcji druhów (w bieżącym roku uczestniczył w 31 akcjach ratowniczo-gaśniczych, a we wcześniejszych latach nawet ponad 70 razy w ciągu roku). Krzysiek był w pełni oddany swojej pasji jaką była dla niego Straż Pożarna. Jest to ogromna strata dla dla naszej społeczności strażackiej. "Spoczywaj w pokoju Krzysiu". Pan Bóg do swojej remizy zabiera najlepszych,... szkoda tylko, że tak szybko. Jeszcze klika dni temu opowiadał o planach na przyszłość... szok, niedowierzanie, ból, rozpacz - pożegnali zmarłego druha przyjaciele z MDP Słomniki.

