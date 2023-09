i Autor: emkanicepic/cc0/pixabay Wózek widłowy / zdjęcie ilustracyjne

Wypadek śmiertelny

Nie żyje młody pracownik przygnieciony przez wózek widłowy. Tragedia w Tarnowie

Wypadek śmiertelny w Tarnowie. Na terenie należącym do jednej z firm prowadzącej działalność przy ul. Mroźnej doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Jedną z tych maszyn był wózek widłowy, który przewrócił się i przygniótł kierowcę. Poszkodowany 31-latek trafił do szpitala, gdzie zmarł kilka godzin później. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura.