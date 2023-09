Nie żyje dziennikarka lokalnego portalu. Justyna miała tylko 32 lata. Odeszła nagle

Nie żyje dziennikarka Justyna Miarecka. Odeszła nagle, miała tylko 32 lata

Portal halogorlice.info przekazał niezwykle smutną wiadomość. We wtorek, 12 września zmarła Justyna Miarecka, dziennikarka współpracująca z tym medium. Odeszła nagle w wieku zaledwie 32 lat. Data oraz szczegóły uroczystości pogrzebowych nie są jeszcze znane. W momencie ustalenia terminu pochówku, informacja na ten temat pojawi się na stronie halogorlice.info.

- Justyna Miarecka: grafik, influencer, dziennikarz, architekt i aranżer wystroju wnętrz, koordynator inicjatywy „Dziki Projekt” oraz niezliczonych innych aktywności. Pomysłodawczyni większości formatów na naszym portalu oraz halorzeszow.pl. Kochała ponad wszystko zwierzęta, opiekowała się pieskami ze schroniska i niepełnosprawną kotką. Perfekcjonistka, wkładająca w każdą swą aktywność pełnię zaangażowania, kreatywna, szczera i lojalna, obserwatorka życia komentująca go zawsze trafnie i w punkt. Ciepła, miła i uczynna w każdym momencie, i dla każdego. Współpracowała z portalem halogorlice.info od 2017 i od pierwszych chwil nadała mu zupełnie nowe oblicze. Tworzyła jego jakość, dopieszczała każdy element, doglądała szczegółów i wymagała tego od innych, ale najbardziej od siebie. Nie poprzestawała na jednym, zawsze starała się każdy element portalu rozwijać. Należała do osób, o których mawia się, że są niezastąpione. Czasami żartowała, że portal to Jej dziecko i tak właśnie było. Szefowała nim wtedy, gdy tylko trzeba było wiedzy i kompetencji, i za to cenili Ją wszyscy. Przy całej aurze, jaką roztaczała, była osobą bardzo skromną. Wspaniała, cudowna Kobieta, obdarzająca wszystkich swym ciepłym spojrzeniem i uśmiechem. Odeszła nagle... - czytamy we wspomnieniu umieszczonym na portalu halogorlice.info.

Po siedmiu latach mogę pochować córeczkę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.