W Krakowie zaginął 18-letni Brytyjczyk. Francis Bond nie zna języka polskiego

W Krakowie zaginął 18-letni obywatel Wielkiej Brytanii Francis Bond. Po południu wyszedł on z miejsca zamieszkania przy ul. Radzikowskiego, nie informując bliskich o celu opuszczenia domu. Do tej pory nie ma z nim żadnego kontaktu. Policja opublikowała wizerunek zaginionego Francisa Bonda. Nie zna on języka polskiego, co może mu utrudniać powrót do domu.