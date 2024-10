Nowa gmina w Małopolsce. Szczawa odłączy się od Kamienicy

Zgodnie z decyzją rządu w Małopolsce powstanie się nowa gmina. Jej stworzenie będzie możliwe dzięki odłączeniu części terytorium gminy Kamienica (powiat limanowski). Gmina Szczawa będzie posiadała obszar ponad 4238 ha i liczyła 1830 mieszkańców. Stworzenie nowej gminy to pierwszy krok do powstania nowego uzdrowiska w Małopolsce. Szczawa słynie z wód leczniczych, a do tego faktu nawiązuje nazwa miejscowości. Szczawa to bowiem rodzaj wody mineralnej.

Decyzja o powstaniu nowej gminy związana jest z przede wszystkim z wieloletnimi dążeniami lokalnej społeczności (mieszkańców Szczawy) do utworzenia własnej jednostki administracyjnej. Idea utworzenia gminy jest także ściśle powiązana z planem uzyskania przez Szczawę statusu uzdrowiska. Pozwoli to na pełne wykorzystanie znajdujących się tam zasobów przyrodniczych, w tym udokumentowanych zasobów wód leczniczych - czytamy w rządowym uzasadnieniu zmian w podziale administracyjnym.

Gmina Szczawa rozpocznie funkcjonowanie 1 stycznia 2025 r. Poniżej dalsza część artykułu.

Szczawa leży na pograniczu Gorców i Beskidu Wyspowego, u podnóża Kiczory i Wielkiego Wierchu oraz Hali. Jest oddalona o około 25 km od Limanowej i Mszany Dolnej. Ten region zamieszkują tzw. Biali Górale, czyli górale łąccy. Posługują się oni własną gwarą i ubierają się w charakterystyczny sposób. Noszą spodnie zwane „sukniokami”, białe koszule oraz kierpce zawiązywane rzemykami okręcanymi na wysokości kostek. Jako okrycie wierzchnie Biali Górale noszą białą lub brązową gurmanę, zdobioną kolorowymi haftami. Na głowę Biali Górale zakładają czarny, filcowy kapelusz (w lecie) lub baranią czapę (w zimie). Wsie Białych Górali powstawały przede wszystkim wzdłuż potoków, stąd ich charakterystyczna zabudowa.

QUIZ. Jak dobrze znasz gwarę góralską? Pytanie 1 z 12 Kim jest frajerka? Głupią dziewczyną Kochanką Grzejnikiem Kuchenką Dalej