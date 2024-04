W niedzielę Cracovia Maraton 2024. Utrudnienia i zmienione rozkłady jazdy

Cracovia Maraton 2024. Tak pojadą autobusy i tramwaje w Krakowie

Zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie na Cracovia Maraton 2024. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie opublikował komunikat, w którym poinformowano o szczegółowych zmianach w kursowaniu autobusów i tramwajów MPK Kraków podczas 21. edycji Cracovia Maratonu, która odbędzie się w niedzielę, 14 kwietnia. Blisko 6500 biegaczy wystartuje z Rynku Głównego. Poniżej przedstawiamy pełną trasę Cracovia Maraton 2024.

START: godz. 8:40 (zawodnicy z niepełnosprawnościami na wózkach) i godz. 9:00 (biegacze) – Rynek Główny (przy Placu Mariackim), ul. Grodzka, Planty Krakowskie, ul. Podzamcze, ul. Powiśle, ul. Zwierzyniecka, al. Krasińskiego, al. Mickiewicza, zawrotka po przejściu dla pieszych przed skrzyżowaniem z ul. Czarnowiejską al. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Piastowska, ul. Na Błoniach, al. Focha (deptak Błoń Krakowskich), w prawo w al. Krasińskiego, Most Dębnicki pasem pod prąd, pod prąd cała szerokość ul. Konopnickiej, wbiegnięcie na drugą nitkę z prądem na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z ul. Orawską, zawrotka po przejściu dla pieszych przed Rondem Matecznego, ul. Konopnickiej w stronę ul. Ludwinowskiej, ul. Ludwinowska (2/3 jezdni), ul. Długosza w lewo w Plac E. Serkowskiego do ul. Warneńczyka, w lewo w Planty Floriana Nowackiego, wbiegnięcie na Bulwar Podolski do parkingu przy ul. Zabłocie, ul. Zabłocie, w lewo całą szerokością pod Mostem Kotlarskim, ul. Herlinga-Grudzińskiego, wybiegnięcie łącznicą pod prąd prawym pasem (1/2 jezdni) do ul. Dekerta, ul. Dekerta, ul. Portowa, w lewo ul. Stoczniowców, ul. Ofiar Dąbia, w prawo al. Pokoju, na wysokości M1 zawrotka, wbiegnięcie na północną stronę al. Pokoju, ul. Lema w prawo, al. Jana Pawła II, na Rondzie Czyżyńskim wbiegnięcie na północną stronę al. Jana Pawła II, lewym pasem do przełączki na wysokości Hali Widowiskowo-Sportowej Suche Stawy, zawrotka na przełączce, al. Jana Pawła II do Ronda Czyżyńskiego północną stroną, Rondo Czyżyńskie - wbiegnięcie na południową stronę al. Jana Pawła II, al. Jana Pawła II do ul. Lema, w lewo ul. Lema, w prawo al. Pokoju, wbiegnięcie na południową stronę al. Pokoju na wysokości pętli tramwajowej, al. Pokoju, zawrotka ok 50 m. za mostem kolejowym, w prawo ul. Ofiar Dąbia, w prawo ul. Miedziana, w prawo - Bulwar Kurlandzki - dolna alejka do Kładki Ojca Bernatka, ul. Podgórska, ul. Rybaki, górny Bulwar Inflancki, pod Mostem Grunwaldzkim, wbiegnięcie na górny Bulwar Czerwieński, InfoKraków Powiśle, wbiegnięcie w ul. Podzamcze, w lewo ul. Grodzka, Rynek Główny – META.

Cracovia Maraton 2024. Duże zmiany w MPK Kraków

W związku z biegiem ZTP przedstawił zmiany dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej w Krakowie.

Linie tramwajowe:

Linie autobusowe:

Odcinki wyłączone z komunikacji autobusowej (14.04.2024):

Al. Krasińskiego – jezdnia w kierunku północnym – 8:00 – 11:00;

Al. Mickiewicza w obu kierunkach od ul Piłsudskiego do Czarnowiejskiej – 8:00 – 11:00;

ul. Piastowska w obu kierunkach od ul. Reymana do ul. Emaus – 8:00 – 11:00;

Al. Focha w obu kierunkach od ul. Kałuży do Al. Krasińskiego – 8:00 – 11:00;

Most Dębnicki – jezdnia wschodnia – 8:00 – 11:00;

ul. Konopnickiej – jezdnia wschodnia od Mostu Dębnickiego, tunelem pod Rondem Grunwaldzkim do Orawskiej i obie jezdnie od Orawskiej do Ronda Matecznego (bez wyłączenia Ronda) – 8:00 – 11:00;

ul. Herlinga-Grudzińskiego (prawy pas jezdni w kierunku centrum od ul. Dekerta do łącznicy przed Mostem Kotlarskim) – 8:00 – 13:00;

ul. Stoczniowców i Ofiar Dąbia – 8:00 – 14:30;

Al. Pokoju – jezdnia południowa od ul. Ofiar Dąbia do pętli tramwajowej i obie jezdnie od pętli do przystanku Ogród Doświadczeń – 8:00 – 15:00;

ul. Lema – 8:00 – 15:00;

Al. Jana Pawła II (jezdnia południowa od ul. Lema do Ronda Czyżyńskiego i jezdnia północna od Ronda Czyżyńskiego do ul. Bulwarowej) – w godz. ok. 8:00 – 14:30;przejazd przez Węzeł Rayskiego w relacji Stella-Sawickiego – Nowohucka (w obu kierunkach) tylko tunelem oraz zachowany jeden pas do zawracania od strony ul. Stella-Sawickiego w taki sposób jak przejeżdża linia 129; przejazd przez Rondo Czyżyńskie tylko od ul. Bieńczyckiej w Al. Jana Pawła II w kierunku centrum oraz od Al. Pokoju w Al. Jana Pawła II w kierunku Placu Centralnego; przejazd przez Plac Centralny tylko od Al. Solidarności w Al. Andersa oraz Al. Jana Pawła II od Ronda Czyżyńskiego w kierunku ul. Klasztornej (z zachowaniem możliwości skrętu w ul. Klasztorną);

ul. Ptaszyckiego – obie jezdnie od Bulwarowej do Bardosa – 8:00 – 14:30.

Odcinki wyłączone z komunikacji tramwajowej (14.04.2024)

ul. Franciszkańska i Dominikańska – w godz. 8:00 – 15:00;

ul. Krakowska i Legionów Piłsudskiego – w godz. 10:00 – 14:00;

Aleja Pokoju od Ronda Czyżyńskiego do pętli Dąbie (z zachowaniem dostępu do pętli) – w godz. 9:30 – 14:00;

Pętla TAURON Arena Kraków Wieczysta – w godz. 8:00 – 14:30;

Al. Jana Pawła II i ul. Ptaszyckiego od Ronda Czyżyńskiego do Bardosa – w godz. 9:30 – 14:00.

Ponadto, na tylko na czas przebiegnięcia zawodników, chwilowo (ok. 40 min) zostanie wstrzymany ruch tramwajów na trasie do i z pętli Cichy Kącik na skrzyżowaniu z Alejami Trzech Wieszczów.

