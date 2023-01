i Autor: Grzegorz Mroczka/CC BY-SA 4.0/wikipedia Na pomoc turyście został wysłany śmigłowiec z ratownikami TOPR / zdjęcie ilustracyjne.

Akcja ratownicza

W środku nocy TOPR ściągał turystę z Rysów. Był kompletnie nieprzygotowany do wyprawy

W nocy z wtorku na środę (3/4 stycznia) ratownicy TOPR ściągali turystę, który utknął pod Rysami. Był on kompletnie nieprzygotowany do wyprawy. Brak odpowiedniego sprzętu doprowadził do poślizgnięcia się turysty, jego upadku, a w konsekwencji licznych obrażeń. Na szczęście pomoc dotarła na czas i poszkodowanego udało się uratować.