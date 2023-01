i Autor: Art Service

Przyjaciółka rodziny wyjawia

Zaginionej Jagody szukał Krzysztof Rutkowski. 11-latka jest w szpitalu. Wiemy, z kim była!

11–letnia Jagoda z Poronina zniknęła z domu 1 stycznia, nad ranem. Szukała jej cała Polska. Policja szybko ustaliła, że dziewczynka może przebywać w Krakowie. Do akcji, na prośbę mamy Jagody, włączył się słynny detektyw Krzysztof Rutkowski. Na szczęście 11–latka została odnaleziona. Wiemy, co teraz się z nią dzieje. To nie wszystko! Przyjaciółka jej mamy zdradziła nam, w czyim towarzystwie była Jagoda w chwili odnalezienia.