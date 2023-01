W środku nocy TOPR ściągał turystę z Rysów. Był kompletnie nieprzygotowany do wyprawy

Matka Jagody z Poronina zabrała głos. Podziękowała grupie poszukiwawczej UMBRA

Na jaw wychodzą kolejne szczegóły akcji poszukiwawczej 11-letniej Jagody z Poronina. Głos w sprawie zabrała matka dziewczynki. Kobieta podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w akcję, wymieniając między innymi członków grupy poszukiwawczej UMBRA. Okazuje się, że to właśnie członkowie tej grupy walnie przyczynili się do odnalezienia dziewczynki, choć o ich roli nie wspominała do tej pory policja, ani detektyw Krzysztof Rutkowski, który zorganizował konferencję prasową po odnalezieniu Jagody. Przypomnijmy, że 11-latka odnalazła się w centrum Krakowa.

- Bardzo chce podziękować z całego serca zespołowi UMBRA Grupie poszukiwawczo-śledczej. Za zlokalizowanie mojej zaginionej córki Jagody. Bez was nie wiem czy byś my ją znaleźli tak szybko. Także dziękuje funkcjonariuszom PKP intercity, Policji zakopiańskiej oraz Krzysztofowi Rutkowskiemu który także uczestniczył w poszukiwaniach. Dziękuje też Teresie Kluś i jej rodzinie za wsparcie w tak trudnych dla nas chwilach. Jeszcze raz z całego serca dziękuje wam wszystkim - napisał w mediach społecznościowych matka 11-letniej Jagody z Poronina.

W mediach społecznościowych członkowie grupy UMBRA potwierdzili swoją rolę w poszukiwaniach 11-letniej Jagody z Poronina. Do odnalezienia dziewczynki przyczyniły się zwłaszcza działania pięciu osób, które zostały wymienione we wpisie umieszczonym na FB.

- Serdecznie dziękujemy Pani Iwonie Kmiecik matce Jagody z Poronina za docenienie pracy członków grupy UMBRA Grupa Poszukiwawczo-Śledcza, którzy przyczynili się do odnalezienia 11 - letniej córki. Szczególne podziękowania dla Kacpra Dudzik, Iwony Hertmanowskiej, Patrycji Hinc, Beaty Bugaj oraz Magdaleny Piedzińskiej. Pomagamy z potrzeby serca, cieszymy się z każdej skutecznej interwencji, zwłaszcza zakończonej happy endem. Ale takie podziękowania płynące z ust matki uratowanego dziecka to dla nas najwyższa i najcenniejsza nagroda - czytamy na profilu FB pn. "UMBRA Grupa Poszukiwawczo-Śledcza".

