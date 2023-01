Wstydliwa nazwa osiedla znika z Podhala. Internauci wyśmiewali górali za Cipki

Podhale. We wsi Suche nie będzie już osiedla Cipki. Górale mieli dość kpin

Od Nowego Roku we wsi Suche na Podhalu przestało istnieć osiedle Cipki. Oczywiście nie zostało zburzone, lecz górale postanowili usunąć nazwę, która internautom kojarzyła się z wulgarnym określeniem żeńskich organów rozrodczych. Nazwa wzbudzała powszechną wesołość i falę kpin, co budziło irytację wśród mieszkańców gminy Poronin, której Cipki były częścią. Co ciekawe, nazwa Cipki wcale nie pochodziła od części ciała, lecz od starego, góralskiego nazwiska. - Mieszkańcy wystąpili do Urzędu Gminy z wnioskiem o usunięcie nazwy osiedla. Wcześniej ta historyczna nazwa, która wywodzi się od starego góralskiego nazwiska nikomu nie przeszkadzała, ale w ostatnim czasie za sprawą obecności tej nazwy na mapach Google, niektórzy internauci zaczęli drwić, a ciekawscy turyści przyjeżdżali chcąc odszukać tablicę z nazwą osiedla, której faktycznie nie ma i zrobić sobie zdjęcie. Wcześniej, przed epoką Internetu, nikt na tą nazwę nie zwracał nawet uwagi, a teraz pojawił się rodzaj turystyki geograficznej. Zdarzały się niewybredne żarty, a to nie spodobało się naszym mieszkańcom - powiedziała PAP Anita Żegleń, wójt gminy Poronin.

Cipki znikną z Internetu? Władze gminy Poronin chcą napisać do Google'a

Osiedle Cipki zostało już usunięte z oficjalnego rejestru, jednak w dalszym ciągu funkcjonuje na internetowych mapach. Władze gminy Poronin chcą więc zwrócić się do firmy Google z prośbą o interwencję. Internetowy gigant miałby dostosować swoje mapy do obecnego stanu faktycznego. PAP przypomina, że nazwy wielu podhalańskich osiedli wywodzą się od nazwisk ich dawnych właścicieli np. Galicówka od Galicy, Karpielówka od Karpiela czy Stachonie od Stachonia.

