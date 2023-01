Młody kierowca zapłaci jak za zboże. Wysoki mandat i 25 punktów za dwa wykroczenia

Głogoczów. Młody kierowca stracił prawo jazdy i zapłaci jak za zboże

To nie był udany początek roku dla młodego kierowcy, który na zakopiance w Głogoczowie został zatrzymany przez policjantów z grupy Speed. 21-letni kierowca volkswagena pędził z prędkością 145 km/h w miejscu gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h. Dodatkowo popełnił kolejne wykroczenie, wyprzedzając inne pojazdy na skrzyżowaniu. Po zatrzymaniu pirata drogowego okazało się, że przekroczenie prędkości jest w przypadku tego mężczyzny recydywą. Za oba popełnione wykroczenia zostały na niego nałożone mandaty w wysokości 6 tysięcy złotych, a na jego konto trafiło 25 punktów karnych. Za przekroczenie limitu punktowego kierowcy zatrzymano prawo jazdy i sporządzono wniosek o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. Młody szofer ponownie będzie musiał przystąpić do egzaminu. Być może tym razem lepiej pozna obowiązujące w Polsce przepisy ruchu drogowego i zacznie się do nich stosować...

