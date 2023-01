Pijana matka imprezowała ze znajomym zamiast opiekować się 4-miesięcznym synkiem. Dziecko było w strasznym stanie

Tarnów. Pijana matka zajmowała się 4-miesięcznym synkiem. Dziecko było niedożywione i wychłodzone

W Tarnowie została zatrzymana 38-letnia kobieta, która zamiast zajmować się 4-miesięcznym synkiem, imprezowała z 46-letnim znajomym. Zgłoszenie w tej sprawie dotarło z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ponieważ to stamtąd pochodzi nieodpowiedzialna matka. Na miejscu, pomimo wielokrotnego pukania nikt nie otwierał drzwi. Wreszcie po długotrwałym dobijaniu się mieszkanie zostało otwarte, a w środku policjanci zastali mężczyznę i 38-latkę z niemowlakiem. Osoby dorosłe były kompletnie pijane. Badanie wykazało, że 46-latek miał w organizmie 2,5 promila alkoholu, a kobieta niewiele mniej, bo 1,7 promila. W mieszkaniu noszącym ślady libacji panował chłód i bałagan, na podłodze walały się śmieci. W równie strasznym stanie znajdowało się dziecko. Chłopczyk był niedożywiony i wychłodzony. Zapadła decyzja o przewiezieniu go do szpitala.

Jaka kara grozi 38-letniej kobiecie?

Pijana kobieta, która podczas interwencji obrażała i groziła policjantom trafiła do policyjnego aresztu. Jeszcze dziś (4 stycznia) ma usłyszeć zarzuty. Odpowie za znieważenie i groźby, a po uzyskaniu opinii biegłego, także za narażenie swojego synka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dziecko zostało jej odebrane i trafiło do szpitala. O dalszym losie chłopczyka zdecyduje sąd rodzinny.

