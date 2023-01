Potworny wypadek w Strzeszynie. Nie żyje kierowca mercedesa! 24-latek zginął przez pirata drogowego

Wypadek śmiertelny pod Gorlicami. Nie żyje 24-letni kierowca mercedesa

W środę, 4 stycznia przed godz. 7.00 w Strzeszynie (gmina Biecz) pod Gorlicami doszło do drogowego wypadku śmiertelnego, w którym zginął 24-letni kierowca mercedesa. Jak przekazał nam asp. szt. Gustaw Janas, rzecznik prasowy KPP Gorlice, według wstępnych ustaleń mundurowych sprawcą tragedii był 21-letni mężczyzna, siedzący za kierownicą peugeota. Na prostej drodze miał on podjąć manewr wyprzedzania, bez zachowania należytej ostrożności. Tym samym doprowadził do kraksy z prawidłowo poruszającym się mercedesem. Siła zderzenia była potworna, 24-latek nie miał szans na przeżycie. O trzy lata młodszy pirat drogowy trafił do szpitala, lecz jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Najprawdopodobniej obaj mężczyźni pochodzili z gminy Biecz. Bezpośrednio po tragicznym zdarzeniu droga w Strzeszynie została zablokowana. Rzecznik gorlickiej policji poinformował nas, że utrudnienia dla kierowców mogą potrwać nawet kilka godzin.

