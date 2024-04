Czy matura jest obowiązkowa? Te osoby nie muszą zdawać matury! Kto będzie zwolniony z egzaminu?

Matura to bardzo ważny egzamin, który kończy edukację młodego człowieka na poziomie szkoły średniej. Matura rozpocznie się już w maju. To ostatnie tygodnie na powtórzenie materiału i przygotowanie się do egzaminów. Czy matura jest obowiązkowa? Odpowiedź może niektórych zaskoczyć. Jak podkreśla Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, a to oznacza, że każdy absolwent szkoły ponadpodstawowej samodzielnie podejmuje decyzję o przystąpieniu do niego. Matura to swoista brama dla osób, które chcą kontynuować naukę. - Warto podkreślić, że uczelnia może przeprowadzać dodatkowe egzaminy wstępne. Egzaminy te nie mogą jednak dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym - przypomina CKE.

Te osoby nie muszą zdawać matury! Kto będzie zwolniony z egzaminu?

Matura nie jest obowiązkowa, co oznacza, że nie każdy musi pisać egzaminu dojrzałości. Co ciekawe, laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługują na egzaminie maturalnym specjalne uprawnienia. - Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadpodstawowych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadpodstawowej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik - wyjaśnia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

W roku 2024 absolwent szkoły średniej musi obowiązkowo zdać dwa egzaminy ustne: z języka polskiego (bez wyznaczonego poziomu) i z nowożytnego języka obcego (bez określonego poziomy), oraz cztery egzaminy pisemne, które obejmują: język polski (na poziomie podstawowym), matematykę (na poziomie podstawowym), nowożytny język obcy (na poziomie podstawowym) oraz wybrany przedmiot dodatkowy (na poziomie rozszerzonym). Pełni harmonogram matury 2024 znajduje się tutaj: Matura 2024: harmonogram matur. Terminy matur 2024 [CKE TERMINY PRZEDMIOTY MATURA 2024]

