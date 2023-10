i Autor: Mateusz Włodarczyk/CC BY-SA 3.0/wikipedia zdjęcie ilustracyjne

Nietypowy incydent

W środku nocy wtargnął do pociągu i chciał go uruchomić! Manipulował przy przełącznikach

Na stacji kolejowej Kraków-Płaszów doszło do nietypowego incydentu. 59-letni mężczyzna włamał się do kabiny pociągu EZT i próbował go uruchomić. W tym celu manipulował przy przełącznikach i pozmieniał ich pozycje. Włamywacza udało się ująć, zanim uruchomił maszynę. Mężczyzna wpadł w ręce Służby Ochrony Kolei.