Dorosły mężczyzna chciał to robić z 11-latką. Składał niemoralne propozycje

Akcja łowców pedofili pod Tarnowem. Dorosły mężczyzna chciał to robić z 11-latką

36-letni mieszkaniec miejscowości Morzychna (powiat dąbrowski) został zatrzymany przez policję w związku z jego bulwersującą działalnością w Internecie. Dorosły mężczyzna wysyłał wiadomości o charakterze pedofilskim osobie, którą uznawał za 11-letnią dziewczynkę. W rzeczywistości rozmawiał z wabikiem łowców pedofili.

Bezpośrednio przed zatrzymaniem członkowie grupy Elusive Child Protection Unit Poland spotkali się z 36-letnim mieszkańcem powiatu dąbrowskiego. To spotkanie było przez nich nagrywane, a materiał wideo trafił na Facebooka. W trakcie rozmowy łowca pedofili przypomniał mężczyźnie niektóre wiadomości wysyłane przez 36-latka do "dziewczynki". Większość z nich zawierała niemoralne propozycje składane "dziecku", które było między innymi namawiane do wykonywania tzw. innych czynności seksualnych. Nagranie znajduje się poniżej.

