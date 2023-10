Tarnów. Pies ujadał w garażu, sąsiedzi wezwali straż miejską. Nietypowa interwencja

Ujadanie psa stało się powodem interwencji straży miejskiej na jednej z posesji w Tarnowie. Zamknięty w garażu zwierzak źle znosił nieobecność swojego pana i głośno dawał temu wyraz, co doprowadziło sąsiadów do szewskiej pasji. Sytuacja była tym bardziej irytująca, że pies szczekał nad ranem w dzień wolny od pracy, nie dając ludziom szans na odpoczynek. W tym przypadku skończyło się na pouczeniu właściciela czworonoga. Pozostawił on psa w garażu bez opieki na czas załatwiania swoich spraw, a pupil źle zniósł rozłąkę z opiekunem.

Mundurowi ostrzegają jednak, że właścicieli psów uprzykrzających życie innym ludziom mogą spotkać konsekwencje karne. Kodeks wykroczeń pozwala na nakładanie w takich sprawach mandatów, a szczególnie trudne przypadki mogą być kierowane do sądu z wnioskiem o ukaranie.

Art. 51 §1 kodeksu wykroczeń:

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Dalej