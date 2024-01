Ranking

W tych miastach w Polsce żyje się najgorzej. To miasto wojewódzkie może stracić status

at 13:26

W którym mieście wojewódzkim żyje się najlepiej, a w którym najgorzej? Odpowiedź na to pytanie daje ranking przygotowany przez Business Insider. Tworząc zestawienie wzięto pod uwagę sześć kategorii: bezrobocie, średnie wynagrodzenie, dostępność do mieszkań, dostępność do lekarza na NFZ, przestępczość oraz jakość powietrza. Wiele pozycji w tym rankingu jest mocno zaskakujących!