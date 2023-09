Ważne zmiany w Dolinie Kościeliskiej. Jaskinia Mroźna już czynna. To zaskoczy turystów!

Jaskinia Mroźna otwarta po remoncie. Zlikwidowano sztuczne oświetlenie, liczba latarek do wypożyczenia ograniczona

Jaskinia Mroźna to jedno z najbardziej popularnych wśród turystów miejsc w polskich Tatrach. Jednak przez kilka ostatnich lat była ona niedostępna dla zwiedzających z powodu gruntownego remontu. Teraz, 4 września 2023 roku Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej została ponownie otwarta dla turystów. Ale uwaga - w tym popularnym wśród zwiedzających miejscu zaszły spore zmiany. Pewna rzecz może zaskoczyć turystów. Nie wszyscy będą zadowoleni. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, w Jaskini Mroźnej zlikwidowano sztuczne oświetlenie, dlatego zwiedzający będą musieli wyposażyć się w latarki, zalecany jest także kask. Na miejscu będzie można bezpłatnie wypożyczyć czołówkę, ale ich liczba będzie ograniczona, więc w przypadku większego ruchu turystycznego chętni na odwiedzenie Mroźnej mogą zostać odprawieni z kwitkiem lub będą musieli przygotować się na długi czas oczekiwania na wejście.

"Zlikwidowaliśmy okablowanie i sztuczne oświetlenie w jaskini. Wyremontowaliśmy też szlak"

Co jeszcze się zmieniło? "W ostatnim czasie wyremontowaliśmy wrota wejściowe i wyjściowe, pozostawiając otwory wlotowe dla nietoperzy. Zlikwidowaliśmy okablowanie i sztuczne oświetlenie w jaskini. Wyremontowaliśmy też szlak dojściowy i zejściowy o długości prawie półtora kilometra, a także zabezpieczyliśmy go przed obrywami skalnymi" - czytamy na stronach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinia będzie otwarta codziennie godziny 9 do 17. Bilet wstępu kosztuje 9 zł za osobę, dzieci do lat 7 wchodzą bezpłatnie. TPN przypomina, by na wycieczkę zabrać ciepłą odzież, bo w Jaskini Mroźnej zawsze jest tylko 10 stopni Celsjusza.

