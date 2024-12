Ważne zmiany w Krakowie, chodzi o pociągi! "Trzy nowe przystanki"

PKP: 15 grudnia zostaną oddane do użytku trzy nowe przystanki kolejowe w Nowej Hucie: Kraków Piastów, Kraków Kościelniki i Kraków Przylasek

Mieszkasz w Nowej Hucie? Miasto ma dobrą wiadomość dla pasażerów transportu zbiorowego. Jak poinformował Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, już w niedzielę, 15 grudnia zostaną oddane do użytku trzy nowe przystanki kolejowe: Kraków Piastów, Kraków Kościelniki i Kraków Przylasek. Gdzie znajdują się nowe przystanki? Przystanek Kraków Piastów powstał w okolicy nowohuckich Mistrzejowic w sąsiedztwie ul. Powstańców, w miejscu gdzie linia kolejowa nr 8 (Kraków Główny – Warszawa Zachodnia) łączy się z linią kolejową nr 95 (Kraków Mydlniki – Podłęże). Najszybszy pociąg dojedzie z tego przystanku do Krakowa Głównego w siedem minut, planowane są również połączenia do Podłęża, Miechowa, Słomnik i Kielc.

"Do centrum Krakowa będzie można się dostać w ok. 25 minut. Żaden inny środek transportu nie pokona tej trasy szybciej”

Drugi przystanek, Kraków Kościelniki, powstał w sąsiedztwie ul. Pysocice, we wschodniej części miasta, przy linii kolejowej 95. Obok przystanku, we współpracy z Gminą Miejską Kraków, powstaje parking typu „Park and Ride”. „Dzięki miejscom postojowym dla samochodów i rowerów oraz nowej zatoce autobusowej Kościelniki zyskają wygodny węzeł przesiadkowy, z którego pociągiem do centrum Krakowa będzie można się dostać w ok. 25 minut. Żaden inny środek transportu nie pokona tej trasy szybciej” - powiedział Piotr Hamarnik. Z kolei Kraków Przylasek zlokalizowany jest w sąsiedztwie przejazdu kolejowo-drogowego przy ul. Rzepakowej, również przy linii kolejowej 95. Podróż pociągiem do Krakowa Głównego z tego miejsca potrwa pół godziny. Budowa nowych przystanków kolejowych w Krakowie została zrealizowana dzięki Rządowemu programowi budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

Stało się – od 15 grudnia mieszkańcy Mistrzejowic i Osiedla Piastów zyskają coś, o co walczyliśmy latami: przystanek kolejowy Kraków Piastów! 8 minut – tyle będzie trwał dojazd pociągiem do centrum Krakowa. Ta zmiana to krok milowy dla naszej części miasta.By w pełni… pic.twitter.com/nsQ2njzNVc— Michał Drewnicki (@MichalDrewnicki) December 10, 2024

Arcytrudny QUIZ z wiedzy ogólnej. 33 pytania dla wytrwałych. 31/33 sukcesem! Pytanie 1 z 33 1. Jak nazywa się środek stylistyczny, który stworzony jest z wyrazów o przeciwnej treści tworząc sprzeczność np. "żywy trup"? Onomatopeja Peryfraza Oksymoron Paralelizm Następne pytanie